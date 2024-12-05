Кай Метов рассказал о профессиях внебрачных детей: «Занимаются творческими делами»

Участником международного музыкального фестиваля «Легенды Ретро FM» стал певец Кай Метов.
В кулуарах мероприятия артист пообщался с журналистами. Так, представителей пера и микрофона, например, интересовало, какие же профессии выбрали дети певца.
Напомним, старшая дочь Кая Метова, Кристина, появилась на свет в браке с первой женой Натальей в 1987 году.
Также у артиста есть два внебрачных ребенка: Анастасия (1996 год) и Рик (1998 год), о которых музыкант впервые рассказал еще в 2015 году в эфире передачи «Пусть говорят».
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«Важно не огораживать детей от ошибок»
- Кай, чем занимаются ваши дети сейчас?
- Они уже давно не дети, а взрослые люди, которые живут своей жизнью. Старшая дочь – балерина, как я уже говорил. Средняя в этом году окончила Московскую консерваторию. Сын тоже занимается творческими делами.
Главное – чтобы у родителей было надежное плечо рядом. А вот что касается вещей судьбоносного характера, включая трудности и ошибки, важно не сильно огораживать от них детей, чтобы у них был свой жизненный опыт.
- Как, на ваш взгляд, правильно воспитывать детей, чтобы они реализовались в жизни?
- В Советском Союзе, когда я был ребенком, у меня возникло острое желание стать музыкантом, хотя мои родители не имели прямого отношения к музыке. Это сформировалось по наитию внутри себя.
И главное – что родители не воспротивились моему увлечению, а стали его поддерживать. Может быть, если бы я начал заниматься чем-то другим, они бы тоже это поддержали.
Мне кажется, нужно поощрять в детях все искры таланта. А дальше судьба сама определит, что выстрелит.
Кай Метов. Фото: Global Look Press
«У нас приготовлены подарки для внучки»
- А для внучки уже приготовили новогодние подарки? (Внучка Кая Метова родилась в 2017 году, ее зовут Кана-Мария - прим. ред)
- О! Да-да. Внучка приедет, у нас приготовлены для нее подарки. Но я, конечно, не раскрою вам никаких секретов.
- Нередко родные знаменитостей следят за ними в реалити-шоу типа «Звезды в джунглях» и «Последний герой». А вам предлагали принять участие в подобных программах?
- Слава Богу, нет. Там, где надо бить, участвовать не предлагали.
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