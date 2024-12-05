Кай Метов рассказал о профессиях внебрачных детей: «Занимаются творческими делами»

Участником международного музыкального фестиваля «Легенды Ретро FM» стал певец Кай Метов.

В кулуарах мероприятия артист пообщался с журналистами. Так, представителей пера и микрофона, например, интересовало, какие же профессии выбрали дети певца.

Напомним, старшая дочь Кая Метова, Кристина, появилась на свет в браке с первой женой Натальей в 1987 году.

Также у артиста есть два внебрачных ребенка: Анастасия (1996 год) и Рик (1998 год), о которых музыкант впервые рассказал еще в 2015 году в эфире передачи «Пусть говорят».

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«Важно не огораживать детей от ошибок»

- Кай, чем занимаются ваши дети сейчас?

- Они уже давно не дети, а взрослые люди, которые живут своей жизнью. Старшая дочь – балерина, как я уже говорил. Средняя в этом году окончила Московскую консерваторию. Сын тоже занимается творческими делами.

Главное – чтобы у родителей было надежное плечо рядом. А вот что касается вещей судьбоносного характера, включая трудности и ошибки, важно не сильно огораживать от них детей, чтобы у них был свой жизненный опыт.

- Как, на ваш взгляд, правильно воспитывать детей, чтобы они реализовались в жизни?

- В Советском Союзе, когда я был ребенком, у меня возникло острое желание стать музыкантом, хотя мои родители не имели прямого отношения к музыке. Это сформировалось по наитию внутри себя.

И главное – что родители не воспротивились моему увлечению, а стали его поддерживать. Может быть, если бы я начал заниматься чем-то другим, они бы тоже это поддержали.

Мне кажется, нужно поощрять в детях все искры таланта. А дальше судьба сама определит, что выстрелит.