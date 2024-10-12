SHAMAN развелся: они были вместе в пору безденежья, а расстались, когда его мечта стала былью

Елена Мартынова тоже всегда много работала, она - топ-менеджер сотовой компании. «К сожалению, такой уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь, - сообщил певец. - Развод - наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без конфликтов и обид».
Дипломатично. Но очень уж туманно.
Снова свободен
В ноябре 32-летний Ярослав Дронов и 46-летняя Елена Мартынова могли отметить седьмую годовщину бракосочетания. А теперь к этой дате они могут успеть развестись. «Может, еще помирятся?» - робко надеялись некоторые поклонники певца. Но и Елена у себя в соцсети подтвердила: «Мы с Ярославом действительно расстаемся».
Интересно, что обычно певец на публике вел себя с женщинами из числа коллег и поклонниц очень скромно. А в последние месяцы стал более раскованным. В начале лета SHAMAN на красной дорожке музыкальной премии вдруг поцеловал и крепко приобнял поющую блогершу Мию Бойка.
Месяц назад SHAMAN пришел на церемонию закрытия фестиваля «Новая волна» в Сочи с певицей Асият Сайгидовой - они вместе репетируют роли в этноопере Игоря Матвиенко «Князь Владимир». SHAMAN там играет Владимира, а Асият - его возлюбленную. На красной дорожке коллеги улыбались и обнимались - видимо, подружились за время репетиций. Может, рабочие отношения стали чем-то большим? Впрочем, пока это только предположение.
Неземная любовь
Фото: личная страница Елены Мартыновой в социальной сети
Для поклонников артиста этот развод стал неожиданностью: ведь еще в середине лета они ставили «сердечки» в соцсетях Ярослава и Елены под видео, где пара танцует медленный танец на сольном концерте Григория Лепса. SHAMAN так вспоминал начало их романа: «Лена нашла мой телефон, позвонила и предложила обсудить дату какого-то концерта. Через какое-то время получил ее письмо, в котором она сожалела, что прямо не сказала, что очень хотела со мной познакомиться. Мы встретились и понравились друг другу». Расписаться они решили уже на втором свидании - вот такая любовь.
Первые пять лет брака Ярослав не был звездой, но коренную москвичку с крутой карьерой это не смущало. Лена верила в мужа и гордилась им, когда он стал собирать полные залы. «Все-таки жизнь все расставляет по своим местам, - писала она. - Этот пост я посвящаю всем, кто крутил пальцем у виска, когда мы поженились с Ярославом. Кто делал вид, что не замечает его уникальность, говоря ему в лицо: «А что в тебе особенного? Таких, как ты, - миллионы». Кто видел, но не хотел признать, что еще десять лет назад он был выдающимся артистом мирового уровня».
В своем первом после развода интервью SHAMAN сказал о жене: «Безусловно, она замечательный человек». Наверняка теперь подружки пишут Елене: «А мы же тебе говорили…»
Для обоих это второй развод. Мартынова была замужем за Александром Цыпкиным, который в этом браке стал известным писателем. А Дронов раньше был женат на преподавательнице музыки Марине Рощупкиной, от этих отношений у него есть 10-летняя дочь Варвара.