SHAMAN развелся: они были вместе в пору безденежья, а расстались, когда его мечта стала былью

Елена Мартынова тоже всегда много работала, она - топ-менеджер сотовой компании. «К сожалению, такой уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь, - сообщил певец. - Развод - наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без конфликтов и обид».

Дипломатично. Но очень уж туманно.

Снова свободен

В ноябре 32-летний Ярослав Дронов и 46-летняя Елена Мартынова могли отметить седьмую годовщину бракосочетания. А теперь к этой дате они могут успеть развестись. «Может, еще помирятся?» - робко надеялись некоторые поклонники певца. Но и Елена у себя в соцсети подтвердила: «Мы с Ярославом действительно расстаемся».

Интересно, что обычно певец на публике вел себя с женщинами из числа коллег и поклонниц очень скромно. А в последние месяцы стал более раскованным. В начале лета SHAMAN на красной дорожке музыкальной премии вдруг поцеловал и крепко приобнял поющую блогершу Мию Бойка.

Месяц назад SHAMAN пришел на церемонию закрытия фестиваля «Новая волна» в Сочи с певицей Асият Сайгидовой - они вместе репетируют роли в этноопере Игоря Матвиенко «Князь Владимир». SHAMAN там играет Владимира, а Асият - его возлюбленную. На красной дорожке коллеги улыбались и обнимались - видимо, подружились за время репетиций. Может, рабочие отношения стали чем-то большим? Впрочем, пока это только предположение.

Неземная любовь