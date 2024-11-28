Алена Блин о любовных похождениях Натана, своем лидерстве и самых тяжелых испытаниях на шоу «Звезды в джунглях»: «Я бы его на порог не пустила после всего того, что он вытворял»

Участник шоу «Звезды в джунглях», рэпер Натан, который на съемках проекта закрутил роман с Лерчек и завел интрижку с Бьянкой, вернулся обратно к жене. Анастасия закрыла глаза на похождения блудного супруга. Об этом рассказала журналистка Алена Жигалова (Алена Блин) на красной дорожке премьеры фильма «Звезды в Сибири».
Натан вернулся к жене
Кстати, незадолго до появления Алены на том же месте Натан признался представителям СМИ, что только собирается воссоединиться с супругой. А оказывается, это уже случилось.
«Он вам врет все. Конечно, он вернулся и уже давно живет с женой. Она его простила», — заявила Алена журналистам.
«А стоило прощать?» — поинтересовались представители прессы.
— Конечно, нет. Я бы его пинком под ж... просто выгнала и никогда в жизни бы его на порог не пустила после всего того, что он вытворял.
Меж тем корреспондент Teleprogramma. org лично поговорила с
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«Я решила всех в бараний рог скрутить»
— Алена, вы и до программы «Звезды в джунглях» были известной журналисткой. Можно ли сказать, что сейчас вы переживаете новый всплеск популярности?
— Меня стали узнавать больше. Нигде прохода нет. Раньше я после своих интервью, съемок ходила в укладке, в мейке, и меня узнавали.
А если я просто в кепочке с утра встала, никто особо меня не узнавал. А когда меня увидели просто во всех видах, какая я есть, теперь мне вообще нет покоя.
— На проекте вы побрились налысо. За сколько времени у вас отросли волосы?
— Прошло два-три месяца, и волосы обрели какие-то очертания.
Алена Блин побрилась на шоу «Звезды в джунглях». Фото: телеканал ТНТ
— Вы стали неформальным лидером проекта «Звезды в джунглях». Лидерские качества всегда в вас присутствовали?
— Послушайте, я приехала в шоу, где нужно проходить испытания, сидеть голодом, показывать какие-то акробатические трюки, есть какую-то гадость.
Где я и где все это? Я не могу показывать здесь мастер-класс, поэтому я решила взять другим. Я решила всех в бараний рог скрутить, установить свои правила, и чтобы меня никто не трогал.
— С кем из реалити вы сейчас общаетесь?
— Со всеми я прекрасно общаюсь, кроме Натана.
«В следующей серии я буду ходить голыми ногами по битому стеклу»
— На проекте вам приходилось голодать. А как складывались ваши отношения с едой после возвращения?
— Вообще прекрасно. Это, кстати, ошибочное мнение, что я была самой голодной и закатывала больше всех скандалов. Голодными были все.
Вы бы видели, какие истерики устраивали другие участники. Просто у меня это получалось эмоциональнее и ярче всех! И со мной эти моменты стали интернет-мемами.
— А какое испытание было самым тяжелым на этом реалити-шоу?
— Я в следующей серии, которую покажут, буду ходить голыми ногами по битому стеклу с розочками. Это был жуткий треш.
Алена Блин устанавливала свои правила игры на шоу «Звезды в джунглях». Фото: телеканал ТНТ
— Чему научил вас опыт участия в шоу «Звезды в джунглях»?
— Что лидером может быть не только властный мужик, который всех построит, а может и женщина — создать свою коалицию и подчинить игру своим правилам.
И это яркий пример всем представительницам прекрасного пола — не бояться и брать в свои руки управление, не стесняться того, что женщина может многое.
— А как вы относились к сексистским высказываниям Омара Алибутаева?
— А я ему показала, как к ним относилась. В следующей серии все увидите! Поставила его на место!
Вот так Алена Жигалова выглядит сейчас. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
«Мама чуть не упала в обморок, увидев меня»
— Как к вашему участию в реалити-шоу «Звезды в джунглях» отнеслись родные? Смотрят ли они сейчас выпуски, которые идут по каналу ТНТ?
— Конечно, все смотрят. Все в шоке от моей стрижки! Когда я приехала со съемок, я же не говорила, что меня побрили налысо. И даже мама ни о чем не знала!
Я ее шокировала, когда приехала к ней в гости. Мама чуть не упала в обморок, увидев меня.
А так, все говорят, что это очень круто и что я смелый человек.
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