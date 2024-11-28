Алена Блин о любовных похождениях Натана, своем лидерстве и самых тяжелых испытаниях на шоу «Звезды в джунглях»: «Я бы его на порог не пустила после всего того, что он вытворял»

Алена Блин на шоу «Звезды в джунглях». Фото: телеканал ТНТ

Неформальный лидер реалити-шоу на телеканале ТНТ пообщалась с корреспондентом Teleprogramma.org.

Участник шоу «Звезды в джунглях», рэпер Натан, который на съемках проекта закрутил роман с Лерчек и завел интрижку с Бьянкой, вернулся обратно к жене. Анастасия закрыла глаза на похождения блудного супруга. Об этом рассказала журналистка Алена Жигалова (Алена Блин) на красной дорожке премьеры фильма «Звезды в Сибири».

Натан вернулся к жене

Кстати, незадолго до появления Алены на том же месте Натан признался представителям СМИ, что только собирается воссоединиться с супругой. А оказывается, это уже случилось.

«Он вам врет все. Конечно, он вернулся и уже давно живет с женой. Она его простила», — заявила Алена журналистам.

«А стоило прощать?» — поинтересовались представители прессы.

— Конечно, нет. Я бы его пинком под ж... просто выгнала и никогда в жизни бы его на порог не пустила после всего того, что он вытворял.

Меж тем корреспондент Teleprogramma. org лично поговорила с Аленой о ее лидерстве в проекте, новой прическе и самых тяжелых испытаниях реалити-шоу.

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«Я решила всех в бараний рог скрутить»

— Алена, вы и до программы «Звезды в джунглях» были известной журналисткой. Можно ли сказать, что сейчас вы переживаете новый всплеск популярности?

— Меня стали узнавать больше. Нигде прохода нет. Раньше я после своих интервью, съемок ходила в укладке, в мейке, и меня узнавали.

А если я просто в кепочке с утра встала, никто особо меня не узнавал. А когда меня увидели просто во всех видах, какая я есть, теперь мне вообще нет покоя.

— На проекте вы побрились налысо. За сколько времени у вас отросли волосы?

— Прошло два-три месяца, и волосы обрели какие-то очертания.

Алена Блин побрилась на шоу «Звезды в джунглях». Фото: телеканал ТНТ

— Вы стали неформальным лидером проекта «Звезды в джунглях». Лидерские качества всегда в вас присутствовали?

— Послушайте, я приехала в шоу, где нужно проходить испытания, сидеть голодом, показывать какие-то акробатические трюки, есть какую-то гадость.

Где я и где все это? Я не могу показывать здесь мастер-класс, поэтому я решила взять другим. Я решила всех в бараний рог скрутить, установить свои правила, и чтобы меня никто не трогал.

— С кем из реалити вы сейчас общаетесь?

— Со всеми я прекрасно общаюсь, кроме Натана.

«В следующей серии я буду ходить голыми ногами по битому стеклу»

— На проекте вам приходилось голодать. А как складывались ваши отношения с едой после возвращения?

— Вообще прекрасно. Это, кстати, ошибочное мнение, что я была самой голодной и закатывала больше всех скандалов. Голодными были все.

Вы бы видели, какие истерики устраивали другие участники. Просто у меня это получалось эмоциональнее и ярче всех! И со мной эти моменты стали интернет-мемами.

— А какое испытание было самым тяжелым на этом реалити-шоу?

— Я в следующей серии, которую покажут, буду ходить голыми ногами по битому стеклу с розочками. Это был жуткий треш.

Алена Блин устанавливала свои правила игры на шоу «Звезды в джунглях». Фото: телеканал ТНТ

— Чему научил вас опыт участия в шоу «Звезды в джунглях»?

— Что лидером может быть не только властный мужик, который всех построит, а может и женщина — создать свою коалицию и подчинить игру своим правилам.

И это яркий пример всем представительницам прекрасного пола — не бояться и брать в свои руки управление, не стесняться того, что женщина может многое.

— А как вы относились к сексистским высказываниям Омара Алибутаева?

— А я ему показала, как к ним относилась. В следующей серии все увидите! Поставила его на место!

Вот так Алена Жигалова выглядит сейчас. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

«Мама чуть не упала в обморок, увидев меня»

— Как к вашему участию в реалити-шоу «Звезды в джунглях» отнеслись родные? Смотрят ли они сейчас выпуски, которые идут по каналу ТНТ?

— Конечно, все смотрят. Все в шоке от моей стрижки! Когда я приехала со съемок, я же не говорила, что меня побрили налысо. И даже мама ни о чем не знала!

Я ее шокировала, когда приехала к ней в гости. Мама чуть не упала в обморок, увидев меня.

А так, все говорят, что это очень круто и что я смелый человек.

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