Алена Блин о любовных похождениях Натана, своем лидерстве и самых тяжелых испытаниях на шоу «Звезды в джунглях»: «Я бы его на порог не пустила после всего того, что он вытворял»

Участник шоу «Звезды в джунглях», рэпер Натан, который на съемках проекта закрутил роман с Лерчек и завел интрижку с Бьянкой, вернулся обратно к жене. Анастасия закрыла глаза на похождения блудного супруга. Об этом рассказала журналистка Алена Жигалова (Алена Блин) на красной дорожке премьеры фильма «Звезды в Сибири».

Натан вернулся к жене

Кстати, незадолго до появления Алены на том же месте Натан признался представителям СМИ, что только собирается воссоединиться с супругой. А оказывается, это уже случилось.

«Он вам врет все. Конечно, он вернулся и уже давно живет с женой. Она его простила», — заявила Алена журналистам.

«А стоило прощать?» — поинтересовались представители прессы.

— Конечно, нет. Я бы его пинком под ж... просто выгнала и никогда в жизни бы его на порог не пустила после всего того, что он вытворял.

Меж тем корреспондент Teleprogramma. org лично поговорила с Аленой о ее лидерстве в проекте, новой прическе и самых тяжелых испытаниях реалити-шоу.

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«Я решила всех в бараний рог скрутить»

— Алена, вы и до программы «Звезды в джунглях» были известной журналисткой. Можно ли сказать, что сейчас вы переживаете новый всплеск популярности?

— Меня стали узнавать больше. Нигде прохода нет. Раньше я после своих интервью, съемок ходила в укладке, в мейке, и меня узнавали.

А если я просто в кепочке с утра встала, никто особо меня не узнавал. А когда меня увидели просто во всех видах, какая я есть, теперь мне вообще нет покоя.

— На проекте вы побрились налысо. За сколько времени у вас отросли волосы?

— Прошло два-три месяца, и волосы обрели какие-то очертания.