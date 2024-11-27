Тимур Батрутдинов о съемках с Бузовой, драке с Маликовым и Новом годе: «Это будет шок-контент!»

Юморист Тимур Батрутдинов сражался с певцом Дмитрием Маликовым на шпагах. Правда, дуэль состоялась понарошку, по сюжету фильма «Звезды в Сибири».

По сюжету этой картины наши артисты, в числе которых и Тимур, попадают в условия сибирской деревни. А там их ждут испытания на прочность и проверка на человечность.

Подробнее о съемках и не только Тимур Батрутдинов рассказал на красной дорожке премьеры.

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«В жизни мы гораздо хуже»

— Тимур, что было самым сложным на съемках фильма «Звезды в джунглях»?

— Самое сложное — играть себя. Пьяному играть пьяного. Но я думаю, что мы справились. Пришлось играть себя, но думаю, что в жизни мы гораздо хуже.

— Каково это — драться с Дмитрием Маликовым?

— Человек, на песнях которого я вырос, прилюдно, при всей стране сражался со мной на шпагах. Мне кажется, это было великолепно!

— Это не сказалось на ваших отношениях?

— Как говорят, трудности скрепляют, либо наоборот.

— Были ли у вас совместные сцены с Ольгой Бузовой, которая тоже снялась в этом фильме?

— А вы посмотрите… Это будет шок-контент!

— Как вы думаете, что вам самому помогло бы выжить в сибирской тайге?

— Я думаю, обаяние. Я бы обаял всех животных, и они бы меня не съели.

— Звезды попадают в Сибирь, в джунгли, катаются на льду, выполняют трюки в цирке. Куда еще дальше?

— Звезды — они такие. Падают, куда только могут.