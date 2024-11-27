Тимур Батрутдинов о съемках с Бузовой, драке с Маликовым и Новом годе: «Это будет шок-контент!»

Юморист Тимур Батрутдинов сражался с певцом Дмитрием Маликовым на шпагах. Правда, дуэль состоялась понарошку, по сюжету фильма «Звезды в Сибири».
По сюжету этой картины наши артисты, в числе которых и Тимур, попадают в условия сибирской деревни. А там их ждут испытания на прочность и проверка на человечность.
Подробнее о съемках и не только Тимур Батрутдинов рассказал на красной дорожке премьеры.
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«В жизни мы гораздо хуже»
— Тимур, что было самым сложным на съемках фильма «Звезды в джунглях»?
— Самое сложное — играть себя. Пьяному играть пьяного. Но я думаю, что мы справились. Пришлось играть себя, но думаю, что в жизни мы гораздо хуже.
— Каково это — драться с Дмитрием Маликовым?
— Человек, на песнях которого я вырос, прилюдно, при всей стране сражался со мной на шпагах. Мне кажется, это было великолепно!
— Это не сказалось на ваших отношениях?
— Как говорят, трудности скрепляют, либо наоборот.
— Были ли у вас совместные сцены с Ольгой Бузовой, которая тоже снялась в этом фильме?
— А вы посмотрите… Это будет шок-контент!
— Как вы думаете, что вам самому помогло бы выжить в сибирской тайге?
— Я думаю, обаяние. Я бы обаял всех животных, и они бы меня не съели.
— Звезды попадают в Сибирь, в джунгли, катаются на льду, выполняют трюки в цирке. Куда еще дальше?
— Звезды — они такие. Падают, куда только могут.
Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова на премьере фильма «Звезды в Сибири». Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
«Новый год встречу с семьей»
— Где собираетесь встречать Новый год?
— Новый год, безусловно, семейный праздник. И, конечно, я его встречу со своей семьей, которую я весь год не видел. Все это время я работал.
— Сбор состоится в Москве?
— Да. Соберемся все вместе. Жить в Москве — это не значит видеться.
— Есть ли у вас какие-то новогодние традиции, например есть пельмени?
— Они не связаны с едой, но загадывание желаний точно есть в этом списке.
Едим пепел. (Смеется.)
— Какой Новый год вам больше всего запомнился?
— Когда я не успел доехать и встретил Новый год в метро. Я постоянно не успеваю.
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