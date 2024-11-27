Виктория Боня: «Натан сказал мне: «Я сейчас в полном ауте»

В Москве отгремела премьера фильма «Звезды в Сибири». По сюжету картины несколько отечественных артистов попадают в непривычные для себя условия, при которых они учатся доить коз, принимают роды, сражаются на шпагах. Дмитрий Маликов, Сергей Светлаков, Ольга Бузова, Клава Кока, Тимур Батрутдинов и Дмитрий Брекоткин сыграли самих себя в предлагаемых обстоятельствах.
В этой компании не хватало только светской львицы Виктории Бони. Однако выживать в любой ситуации для Виктории не впервой.
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«Я видела здоровых, сильных, выносливых мужчин, но они сдавались раньше срока»
«Я же вообще в тайге родилась. А это Сибирь, и дальневосточная Сибирь», — рассказала Виктория Боня журналистам на светской презентации ленты.
К тому же Виктория не раз рассказывала в соцсетях, как взбиралась на самые крутые горные вершины. С этого и начался ее разговор с журналистами.
«Все думают, что я взошла на Эверест. А на самом деле я ходила на один из 14 восьмитысячников, который восьмой в этом списке по высоте, — отметила Виктория Боня.
- Также я ходила на гору Амадаблам, что переводится как «ожерелье матери». Эта вершина выглядит так, будто у нее раскинуты руки. Это одна из самых сложных технических гор. Но ее высота — 6 813 метров. То есть, там еще нет «мертвой зоны».
Как вы знаете, высота от 8 000 называется dead zone, а там человек уже начинает умирать».
— Что самое сложное в таких походах?
-— Психологический фактор. Когда ты идешь на такие сложные вершины, то значит физически ты уже готов, тренировался раньше. Это надо быть совсем безответственным человеком, чтобы подниматься туда без подготовки.
Но состояние, когда ты морально готов сдаться до того, как осталось сделать буквально один шаг, — и есть самое сложное. Я видела здоровых, сильных, выносливых мужчин, но они сдавались раньше срока.
Может быть, им стало страшно, возможно, они не чувствовали себя в безопасности. И вот этот барьер, где нужно договориться с самим собой, самый труднопреодолимый.
Виктория Боня. Фото: соцсети Виктории Бони
— Сейчас все обсуждают другое шоу на выживание — «Звезды в джунглях» и одного из его участников — певца Натана. Что вы думаете о его романе с Лерчек, интрижке с Бьянкой? На премьере фильма «Звезды в Сибири» Натан сказал, что хочет восстановить отношения с семьей…
— Это было бы, кстати, здорово, если бы они смогли восстановить свои отношения. Я знаю, что тех девчонок, которые столкнулись с подобной историей, например, Алана Мамаева, их триггерит. И они очень ярко высказываются.
Но я могу сказать лишь одно. Я не тот человек, который кого-то судит. Если такое произошло, то самое главное — сделать вывод и поработать над ошибками.
Все мы в какой-то момент можем поступить неправильно. И кидать камнями — это самое легкое, а поддержать, спросить: «Что я могу для тебя сделать?» — труднее. Я Натану звонила, приглашала на свой день рождения, а он сказал мне: «Вика, я сейчас в полном ауте».
Человек переживает, ему плохо, а хихикать и показывать пальцем... Поддержать могут не все.
«Для меня это самый необычный и долгожданный Новый год»
— Давайте о веселом. Где собираетесь встречать Новый год?
— У меня третий Новый год подряд происходит на Коста-Рике. Я делаю ретриты для людей, которые приезжают ко мне со всего мира. Это уже будет третий ретрит подряд.
Понимаете, я встречаю людей, которых не знаю. Но в будущем, прожив со мной, они становятся частью семьи. Мы общаемся, дружим. И я благодарна тому, что вместо того чтобы гулять на Новый год, они проводят большую работу над собой.
Напомню, у меня есть свой ретритный центр, где мы выполняем всякие духовные практики. Для меня это самый необычный и долгожданный Новый год.
«Дочка говорит постоянно: «Мама, я хочу в Москву»
— А дочка Анджелина тоже с вами в это время?
— У нас такое правило. Один Новый год дочка со мной, другой — с папой. Прошлый год она была на Коста-Рике со мной, хотя так получилось, что ее папа тоже там находился.
А в этот новый год Анджелина летит с папой на Филиппины.
— Почему именно туда?
— Он выбрал острова, почему нет. Это только в русской традиции отдыхать в тех местах, которые мы хорошо знаем. Поэтому мы и ходим по одним и тем же протоптанным тропам.
А у иностранцев принято открывать новые границы — те, которые еще не открыл для себя.
— Однажды Анджелина сказала журналистам, что хочет жить в Москве
— Она так и говорит постоянно: «Мама, я хочу в Москву». А я ей отвечаю: «Доченька, отучишься и приедешь, когда будут каникулы». Сейчас она учится в Англии — в школе с проживанием, с уклоном на лошадиные скачки.
Две недели назад у дочери проходили соревнования. Анджелина взяла первое место по прыжкам в 50 сантиметров. Этот барьер она преодолела первой.
— Анджелина увлекается конным спортом?
— С двух лет ее увлечениями были акулы, лошади и динозавры. Акулы ушли на второе место, динозавры ушли, а лошади остались.
Она с двух лет катается на пони, принимает участие в скачках. Однажды она мне звонит и говорит: «Мама, я хочу ночевать в конюшне». Я спрашиваю: «А где же ты будешь спать?» Она отвечает: «На лошади».
«Для меня очень важно, чтобы человек минимум был как я»
— Недавно в одном из интервью вы затронули тему, с каким мужчиной не вступите в отношения…
— Вообще, за последние четыре года со мной произошла очень серьезная трансформация. Вместо того чтобы искать что-то на стороне, я обратила взор внутрь себя, поняла, кто я, вспомнила себя.
И, соответственно, я поняла, чего хочу в этой жизни. У меня открылась правильная любовь к себе. И я поняла, что я — это самое важное, что есть у меня в жизни.
Нас учат, что если ты думаешь о себе, значит ты эгоист, учат терпеть. И несчастные люди живут в этих отношениях.
Я поняла, что только тогда могу отдавать, когда люблю себя на все сто. Мы иногда жаждем любви, потому что у нас пустота внутри. А сейчас я готова встретить полноценного целостного человека — такого же, как я.
Успешного человека. Человека, который не будет требовать не общаться с друзьями, не надевать короткие юбки, не ставить какие-то фотографии в соцсетях.
— Вы сказали, что не будете встречаться с нищебродом…
— Потому что он будет смотреть на тебя и на твою жизнь по-другому. А для меня очень важно, чтобы человек минимум был как я, который может все себе позволить, поддержать себя, который не будет себя неполноценно чувствовать рядом со мной. Ведь ему и самому будет некомфортно.
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