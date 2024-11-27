Виктория Боня: «Натан сказал мне: «Я сейчас в полном ауте»

В Москве отгремела премьера фильма «Звезды в Сибири». По сюжету картины несколько отечественных артистов попадают в непривычные для себя условия, при которых они учатся доить коз, принимают роды, сражаются на шпагах. Дмитрий Маликов, Сергей Светлаков, Ольга Бузова, Клава Кока, Тимур Батрутдинов и Дмитрий Брекоткин сыграли самих себя в предлагаемых обстоятельствах.

В этой компании не хватало только светской львицы Виктории Бони. Однако выживать в любой ситуации для Виктории не впервой.

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«Я видела здоровых, сильных, выносливых мужчин, но они сдавались раньше срока»

«Я же вообще в тайге родилась. А это Сибирь, и дальневосточная Сибирь», — рассказала Виктория Боня журналистам на светской презентации ленты.

К тому же Виктория не раз рассказывала в соцсетях, как взбиралась на самые крутые горные вершины. С этого и начался ее разговор с журналистами.

«Все думают, что я взошла на Эверест. А на самом деле я ходила на один из 14 восьмитысячников, который восьмой в этом списке по высоте, — отметила Виктория Боня. - Также я ходила на гору Амадаблам, что переводится как «ожерелье матери». Эта вершина выглядит так, будто у нее раскинуты руки. Это одна из самых сложных технических гор. Но ее высота — 6 813 метров. То есть, там еще нет «мертвой зоны». Как вы знаете, высота от 8 000 называется dead zone, а там человек уже начинает умирать».

— Что самое сложное в таких походах?

-— Психологический фактор. Когда ты идешь на такие сложные вершины, то значит физически ты уже готов, тренировался раньше. Это надо быть совсем безответственным человеком, чтобы подниматься туда без подготовки.

Но состояние, когда ты морально готов сдаться до того, как осталось сделать буквально один шаг, — и есть самое сложное. Я видела здоровых, сильных, выносливых мужчин, но они сдавались раньше срока.

Может быть, им стало страшно, возможно, они не чувствовали себя в безопасности. И вот этот барьер, где нужно договориться с самим собой, самый труднопреодолимый.