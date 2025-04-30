Лина Джебисашвили раскрыла реальное отношение к Розе Сябитовой

На телеканале ТНТ продолжается показ второго сезона шоу «Сокровища императора». Наверное, самым ярким зрелищем четвертого выпуска проекта стала гонка свиней.

По условиям испытания каждая пара игроков выбрала себе хрюшку. И в задачи животного, на которое поставил участник, входило финишировать первым. Свинок подгоняли с помощью бамбуковых палочек.

Участница шоу, звезда проекта «Битва экстрасенсов» Лина Джебисашвили призналась, что это испытание вдребезги разбило ее сердце.

Об этом, а также об отношениях с партнером по шоу и своим избранником Юрием Фунтовым, дочери и впечатлении, производимом Розой Сябитовой, Лина рассказала в интервью Teleprogramma.org.

«Я топила за семью Верещагиных и за Лену и Женю Ершовых»

— Как вы решили принять участие в шоу «Сокровища императора»?

— С огромным удовольствием. Должна была быть еще в первом сезоне, но тогда у меня шли съемки «Битвы сильнейших», и я не смогла. Очень ждала второй сезон. И вот, ура, это случилось!

— Смотрели ли вы первый сезон? Были ли у вас там фавориты?

— Смотрела. Дважды. Я топила за семью Верещагиных и за «синюю» команду, Лену и Женю Ершовых.

— Вы сказали, что пришли на шоу, чтобы купить дочке Луне дом. Посмотрела ли она уже первые серии проекта? Если да, то что сказала вам после просмотра?

— Да. Это моя главная цель. Обеспечить малышку жильем. Это наша мечта! Самая заветная. Смотрит все серии и постоянно переживает, что мне где-то может быть больно. Как физически, так и морально. Луна постоянно мне говорит, что я сильная! И что гордится мной!

Меня очень греют эти слова, так как она та, ради которой я живу! Она меня вдохновляет на многое.

— Какие испытания показались вам самыми сложными?

— Сложных моментов было очень много. Но самый большой ужас для меня — это какие-либо головоломки, театры. И отдельная боль — это испытание со свинками. Сердце мое в тот момент разбилось вдребезги…

«Я уже проходила это в своей жизни, и не раз»

— Иногда испытания сближают пару, а иногда — наоборот, разъединяют! Не было ли страха, что такой сложный проект вобьет клин между вами и Юрием Фунтовым?

— За этим и приехала. Проверить, насколько мы прочны в стрессовых ситуациях. И какой смысл бояться? Чего? Расставания? Я уже это проходила в своей жизни, и не раз.

Если Вселенная сделает это вновь, ну что ж, вынесу из этого уроки как минимум. С благодарностью и мудростью. Поживем — увидим.