Лина Джебисашвили раскрыла реальное отношение к Розе Сябитовой

На телеканале ТНТ продолжается показ второго сезона шоу «Сокровища императора». Наверное, самым ярким зрелищем четвертого выпуска проекта стала гонка свиней.
По условиям испытания каждая пара игроков выбрала себе хрюшку. И в задачи животного, на которое поставил участник, входило финишировать первым. Свинок подгоняли с помощью бамбуковых палочек.
Участница шоу, звезда проекта «Битва экстрасенсов» Лина Джебисашвили призналась, что это испытание вдребезги разбило ее сердце.
Об этом, а также об отношениях с партнером по шоу и своим избранником Юрием Фунтовым, дочери и впечатлении, производимом Розой Сябитовой, Лина рассказала в интервью Teleprogramma.org.
«Я топила за семью Верещагиных и за Лену и Женю Ершовых»
— Как вы решили принять участие в шоу «Сокровища императора»?
— С огромным удовольствием. Должна была быть еще в первом сезоне, но тогда у меня шли съемки «Битвы сильнейших», и я не смогла. Очень ждала второй сезон. И вот, ура, это случилось!
— Смотрели ли вы первый сезон? Были ли у вас там фавориты?
— Смотрела. Дважды. Я топила за семью Верещагиных и за «синюю» команду, Лену и Женю Ершовых.
— Вы сказали, что пришли на шоу, чтобы купить дочке Луне дом. Посмотрела ли она уже первые серии проекта? Если да, то что сказала вам после просмотра?
— Да. Это моя главная цель. Обеспечить малышку жильем. Это наша мечта! Самая заветная. Смотрит все серии и постоянно переживает, что мне где-то может быть больно. Как физически, так и морально. Луна постоянно мне говорит, что я сильная! И что гордится мной!
Меня очень греют эти слова, так как она та, ради которой я живу! Она меня вдохновляет на многое.
— Какие испытания показались вам самыми сложными?
— Сложных моментов было очень много. Но самый большой ужас для меня — это какие-либо головоломки, театры. И отдельная боль — это испытание со свинками. Сердце мое в тот момент разбилось вдребезги…
«Я уже проходила это в своей жизни, и не раз»
— Иногда испытания сближают пару, а иногда — наоборот, разъединяют! Не было ли страха, что такой сложный проект вобьет клин между вами и Юрием Фунтовым?
— За этим и приехала. Проверить, насколько мы прочны в стрессовых ситуациях. И какой смысл бояться? Чего? Расставания? Я уже это проходила в своей жизни, и не раз.
Если Вселенная сделает это вновь, ну что ж, вынесу из этого уроки как минимум. С благодарностью и мудростью. Поживем — увидим.
Лина Джебисашвили и Юрий Фунтов. Фото: телеканал ТНТ
— Какие новые качества вы открыли в нем после совместного участия в шоу?
— Я стала сильнее, выносливее, уверенней в себе. Я поняла, что могу следовать за своим мужчиной. Умею слушать и слышать его.
Я очень сильный человек по жизни. Вывозила многое на себе. И после Китая убедилась вновь: я мощная красотка!
— С кем из участников вы подружились, а с кем наоборот? А в себе?
— С «фиолетовыми» подружились, с Аленой Блин и Даной. С Гуфом и его сестрой Олей. С «желтыми» у нас качели были.
Но в Москве часто переписываемся и даже пытаемся встретиться. Но у всех такой бешеный график, что это сложно.
— Открыли ли вы по-новому такого участника, как Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов. — Прим. ред.)? О нем в Интернете ходит много домыслов. А он оказался знатоком китайского языка, правда, быстро покинул проект…
— Леша — моя отдельная любовь на проекте. Душа в нем очень добрая, ранимая, чуткая. Невероятно хороший и искренний человек. Я никогда бы не подумала, что так проникнусь им. Мы дружим.
И я от всего сердца желаю ему тепла, любви и удачи. Он чудесный. Спасибо Вселенной за встречу с ним!
Лина Джебисашвили и Юрий Фунтов. Фото: телеканал ТНТ
«Уверена, без камер Роза очень даже милая женщина»
— Во втором выпуске вы назвали Розу Сябитову хабалкой. Не пожалели потом о своих словах?
— Я редко когда жалею о своих словах и поступках. А что, я что-то новое сказала? Она даже не удивилась этому.
Уверена, что без камер Роза очень даже милая женщина. В любом случае, если я ее обидела, приношу свои искренние извинения.
— Какое первое впечатление произвела на вас Роза?
— Хабалистое.
«Мне очень близка эта страна по духу»
— Давайте о позитивном. Какие достопримечательности Китая вам больше всего запомнились? Что можете сказать о людях этой страны?
— О, Шаолинь! Это была мечта всей моей жизни — побывать там! Еще одно чудесное место, но об этом потом. Да весь Китай — моя мечта. Я очень люблю китайский чай. Я давно изучаю буддизм, и мне очень близка эта страна по духу.
Люди чудесные, очень отзывчивые и добрые. Они с нежным трепетом относятся к России и русским. И я благодарна им за это. А теперь моя мечта — отвезти туда мою дочку Луну. Она очень любит этот народ и их традиции. Так что обязательно туда вернемся!
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