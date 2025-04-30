Лина Джебисашвили раскрыла реальное отношение к Розе Сябитовой

Лина Джебисашвили и Юрий Фунтов. Фото: телеканал ТНТ

Звезда шоу «Сокровища императора» высказалась о конфликте с Розой Сябитовой, рассказала о мечте дочери и испытывает ли страх расставания с Юрием Фунтовым.

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На телеканале ТНТ продолжается показ второго сезона шоу «Сокровища императора». Наверное, самым ярким зрелищем четвертого выпуска проекта стала гонка свиней.

По условиям испытания каждая пара игроков выбрала себе хрюшку. И в задачи животного, на которое поставил участник, входило финишировать первым. Свинок подгоняли с помощью бамбуковых палочек.

Участница шоу, звезда проекта «Битва экстрасенсов» Лина Джебисашвили призналась, что это испытание вдребезги разбило ее сердце.

Об этом, а также об отношениях с партнером по шоу и своим избранником Юрием Фунтовым, дочери и впечатлении, производимом Розой Сябитовой, Лина рассказала в интервью Teleprogramma.org.

«Я топила за семью Верещагиных и за Лену и Женю Ершовых»

— Как вы решили принять участие в шоу «Сокровища императора»?

— С огромным удовольствием. Должна была быть еще в первом сезоне, но тогда у меня шли съемки «Битвы сильнейших», и я не смогла. Очень ждала второй сезон. И вот, ура, это случилось!

— Смотрели ли вы первый сезон? Были ли у вас там фавориты?

— Смотрела. Дважды. Я топила за семью Верещагиных и за «синюю» команду, Лену и Женю Ершовых.

— Вы сказали, что пришли на шоу, чтобы купить дочке Луне дом. Посмотрела ли она уже первые серии проекта? Если да, то что сказала вам после просмотра?

— Да. Это моя главная цель. Обеспечить малышку жильем. Это наша мечта! Самая заветная. Смотрит все серии и постоянно переживает, что мне где-то может быть больно. Как физически, так и морально. Луна постоянно мне говорит, что я сильная! И что гордится мной!

Меня очень греют эти слова, так как она та, ради которой я живу! Она меня вдохновляет на многое.

— Какие испытания показались вам самыми сложными?

— Сложных моментов было очень много. Но самый большой ужас для меня — это какие-либо головоломки, театры. И отдельная боль — это испытание со свинками. Сердце мое в тот момент разбилось вдребезги…

«Я уже проходила это в своей жизни, и не раз»

— Иногда испытания сближают пару, а иногда — наоборот, разъединяют! Не было ли страха, что такой сложный проект вобьет клин между вами и Юрием Фунтовым?

— За этим и приехала. Проверить, насколько мы прочны в стрессовых ситуациях. И какой смысл бояться? Чего? Расставания? Я уже это проходила в своей жизни, и не раз.

Если Вселенная сделает это вновь, ну что ж, вынесу из этого уроки как минимум. С благодарностью и мудростью. Поживем — увидим.

Лина Джебисашвили и Юрий Фунтов. Фото: телеканал ТНТ

— Какие новые качества вы открыли в нем после совместного участия в шоу?

— Я стала сильнее, выносливее, уверенней в себе. Я поняла, что могу следовать за своим мужчиной. Умею слушать и слышать его.

Я очень сильный человек по жизни. Вывозила многое на себе. И после Китая убедилась вновь: я мощная красотка!

— С кем из участников вы подружились, а с кем наоборот? А в себе?

— С «фиолетовыми» подружились, с Аленой Блин и Даной. С Гуфом и его сестрой Олей. С «желтыми» у нас качели были.

Но в Москве часто переписываемся и даже пытаемся встретиться. Но у всех такой бешеный график, что это сложно.

— Открыли ли вы по-новому такого участника, как Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов. — Прим. ред.)? О нем в Интернете ходит много домыслов. А он оказался знатоком китайского языка, правда, быстро покинул проект…

— Леша — моя отдельная любовь на проекте. Душа в нем очень добрая, ранимая, чуткая. Невероятно хороший и искренний человек. Я никогда бы не подумала, что так проникнусь им. Мы дружим.

И я от всего сердца желаю ему тепла, любви и удачи. Он чудесный. Спасибо Вселенной за встречу с ним!

Лина Джебисашвили и Юрий Фунтов. Фото: телеканал ТНТ

«Уверена, без камер Роза очень даже милая женщина»

— Во втором выпуске вы назвали Розу Сябитову хабалкой. Не пожалели потом о своих словах?

— Я редко когда жалею о своих словах и поступках. А что, я что-то новое сказала? Она даже не удивилась этому.

Уверена, что без камер Роза очень даже милая женщина. В любом случае, если я ее обидела, приношу свои искренние извинения.

— Какое первое впечатление произвела на вас Роза?

— Хабалистое.

«Мне очень близка эта страна по духу»

— Давайте о позитивном. Какие достопримечательности Китая вам больше всего запомнились? Что можете сказать о людях этой страны?

— О, Шаолинь! Это была мечта всей моей жизни — побывать там! Еще одно чудесное место, но об этом потом. Да весь Китай — моя мечта. Я очень люблю китайский чай. Я давно изучаю буддизм, и мне очень близка эта страна по духу.

Люди чудесные, очень отзывчивые и добрые. Они с нежным трепетом относятся к России и русским. И я благодарна им за это. А теперь моя мечта — отвезти туда мою дочку Луну. Она очень любит этот народ и их традиции. Так что обязательно туда вернемся!

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