Дмитрий Нагиев: «Я не люблю людей, которые нахваливают своих детей»

В Ленинских Горках проходят съемки сериала «Санкционер» для телеканала СТС. По сюжету картины олигарх Василий Баранов, основавший бизнес за рубежом, попадает под санкции и в одночасье теряет все. Причем о потерях он узнает в родном Семиболотске, который не посещал больше 30 лет.

Однако обедневшего олигарха почему-то никто не жалеет. И тогда Баранов решает снова разбогатеть и заодно пересматривает отношения с отцом (Александр Ильин), бывшей невестой (Любовь Толкалина) и дочерью, о существовании которой даже и не подозревал (Аглая Тарасова). Корреспондент Teleprogramma.org побывала на съемочной площадке и наряду с другими журналистами пообщалась с Дмитрием Нагиевым.

В Ленинских Горках есть свой особый колорит: старые деревья, пение птиц, заброшенная школа. Вот как раз таки в школе, по словам режиссера Артема Захарьяна, и происходит действие одного из ключевых эпизодов сериала.

Как рассказал Артем, роль Василия Баранова вообще писалась под Дмитрия Нагиева. И хорошо, что Дмитрий сработался и с 34-летним режиссером, выглядящим значительно моложе паспортных данных, про которого шутит: «Тебе, что, 11 лет?» — на что Артем Захарьян отвечает, что ему 12, — и со всей съемочной группой.

А журналисты вообще не хотели отпускать его больше 20 минут…

«Я ем из общего котла»

— Дмитрий, вы просите для себя на площадке каких-то особых условий?

— Помимо того, что я достиг какого-то возраста и небольшого статуса, я еще к своим годам проникся уважением к людям. Поэтому не качаю права, группа не даст вам соврать. И еще не ем на стороне.

У меня в райдере написано, что я имею права заказать еду в любом ресторане, но ем из общего котла. И иногда мне кажется, что я даже доедаю то, что не доела группа.

И пока я не могу избавиться от этого уважения к людям, потому что если ты не доверяешь режиссеру, продюсеру, работай с тем, кому доверяешь. А если ты говоришь «да», то я, в общем, достаточно гуттаперчевый человек, слушаю и принимаю условия.

Просто есть какие-то вещи, которые в силу врожденных и приобретенных понтов, я обговариваю «еще на берегу». Если их это устраивает, то мы погнали.

«Пока вулкан потух, но дым еще идет»

— Но все же какие-то условия важны для вас…

— Десятичасовой рабочий день. Всю свою жизнь я работал 12 часов, как и все. Когда мы восхищаемся старыми советскими фильмами, которые снимали долго и тягуче, актерский день длился по 8 часов.

Актер — это же член общества, гражданин страны. Почему у актера рабочий день 12 часов, а не 8? Так повелось вдруг последние 20 лет.

И мы работаем по 12 часов. А я набрал воздуха в еще двигающиеся легкие и между энурезом и диареей произнес: «Я буду сниматься по 10 часов. Все». Вот такие вот истории.

Пока я еще играю молодежь. У меня под лестницей сейчас сцена поцелуя. Пока еще доверяют и присылают сценарий Остапа Бендера.

А я говорю: «Ребята, ну там первая строчка: 26 лет или 28. Не 82 же. Давайте иметь совесть». А они: «Нас это не смущает».

Поэтому пока я работаю, потом перейду на роли отцов, затем дедов, потом бабушек и уже и на закат. Пока вулкан потух, но дым еще идет.