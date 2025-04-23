Дмитрий Нагиев: «Я не люблю людей, которые нахваливают своих детей»

В Ленинских Горках проходят съемки сериала «Санкционер» для телеканала СТС. По сюжету картины олигарх Василий Баранов, основавший бизнес за рубежом, попадает под санкции и в одночасье теряет все. Причем о потерях он узнает в родном Семиболотске, который не посещал больше 30 лет.
Однако обедневшего олигарха почему-то никто не жалеет. И тогда Баранов решает снова разбогатеть и заодно пересматривает отношения с отцом (Александр Ильин), бывшей невестой (Любовь Толкалина) и дочерью, о существовании которой даже и не подозревал (Аглая Тарасова). Корреспондент Teleprogramma.org побывала на съемочной площадке и наряду с другими журналистами пообщалась с Дмитрием Нагиевым.
В Ленинских Горках есть свой особый колорит: старые деревья, пение птиц, заброшенная школа. Вот как раз таки в школе, по словам режиссера Артема Захарьяна, и происходит действие одного из ключевых эпизодов сериала.
Как рассказал Артем, роль Василия Баранова вообще писалась под Дмитрия Нагиева. И хорошо, что Дмитрий сработался и с 34-летним режиссером, выглядящим значительно моложе паспортных данных, про которого шутит: «Тебе, что, 11 лет?» — на что Артем Захарьян отвечает, что ему 12, — и со всей съемочной группой.
А журналисты вообще не хотели отпускать его больше 20 минут…
«Я ем из общего котла»
— Дмитрий, вы просите для себя на площадке каких-то особых условий?
— Помимо того, что я достиг какого-то возраста и небольшого статуса, я еще к своим годам проникся уважением к людям. Поэтому не качаю права, группа не даст вам соврать. И еще не ем на стороне.
У меня в райдере написано, что я имею права заказать еду в любом ресторане, но ем из общего котла. И иногда мне кажется, что я даже доедаю то, что не доела группа.
И пока я не могу избавиться от этого уважения к людям, потому что если ты не доверяешь режиссеру, продюсеру, работай с тем, кому доверяешь. А если ты говоришь «да», то я, в общем, достаточно гуттаперчевый человек, слушаю и принимаю условия.
Просто есть какие-то вещи, которые в силу врожденных и приобретенных понтов, я обговариваю «еще на берегу». Если их это устраивает, то мы погнали.
«Пока вулкан потух, но дым еще идет»
— Но все же какие-то условия важны для вас…
— Десятичасовой рабочий день. Всю свою жизнь я работал 12 часов, как и все. Когда мы восхищаемся старыми советскими фильмами, которые снимали долго и тягуче, актерский день длился по 8 часов.
Актер — это же член общества, гражданин страны. Почему у актера рабочий день 12 часов, а не 8? Так повелось вдруг последние 20 лет.
И мы работаем по 12 часов. А я набрал воздуха в еще двигающиеся легкие и между энурезом и диареей произнес: «Я буду сниматься по 10 часов. Все». Вот такие вот истории.
Пока я еще играю молодежь. У меня под лестницей сейчас сцена поцелуя. Пока еще доверяют и присылают сценарий Остапа Бендера.
А я говорю: «Ребята, ну там первая строчка: 26 лет или 28. Не 82 же. Давайте иметь совесть». А они: «Нас это не смущает».
Поэтому пока я работаю, потом перейду на роли отцов, затем дедов, потом бабушек и уже и на закат. Пока вулкан потух, но дым еще идет.
На съемках сериала «Санкционер». Фото: телеканал СТС
— Есть ли между вами и вашим героем что-то общее?
— Есть актеры, у которых в любой роли прослеживается он. Наверное, сейчас смешно утверждать, что я создам что-то такое. Мой мастер говорит: «Если играя кошку, тебе на секунду показалось, что ты кошка, надо вызывать санитаров».
Вот это мой коллега Максим Тужилкин, выпускник Щепкинского училища (представляет артиста, играющего Баранова в молодости), он выше меня. Мы оправдываем это тем, что моего героя сплющило.
— Юра Борисов тоже выпускник Щепкинского училища. Не боитесь, что он вас заменит?
— Меня уже в стольких проектах заменили, я тебя умоляю. Значит заменят.
— Будете ли на съемках «Санкционера» выполнять какие-то трюковые сцены?
— Сейчас я приехал с курса актерского мастерства в Дубае. Там я решил удивить студентов своей пластикой, подвижным телом. И вот я сделал кувырок вперед, с зависом, бабочкой, рыбкой.
А мне мало, что они ахают и восхищаются, и я думаю: «Сделаю-ка я назад, с выходом на руки». Сделал, а пол оказался линолеумный и еще и намокший. А у меня правая нога уехала в сторону. И мне кажется, что она стоит рядом со мной. Поэтому вот уже полторы недели я еле выползаю, пытаюсь прибрать хромоту.
Но какие-то простенькие трюки я буду делать. Отчего же нет?
«Я попал на этот проект через постель»
— Артем Захарьян говорил, что будут и постельные сцены…
— Он перепутал. Дело в том, что я попал на этот проект через постель, а дальше мы это еще не обговаривали.
Но надеюсь, что останутся воспоминания, как я в постели с Толкалиной, и что-то там у меня будет. Смешно, мы, два пожилых человека, будем пытаться что-то кряхтеть.
Толкалина на съемках сериала «Санкционер». Фото: телеканал СТС
— Сериал называется «Санкционер». А коснулись ли вас санкции?
— Меня — нет. Но я думаю, что они коснулись нас всех. Тот позор при расчете за границей, когда ты ищешь по карманам какие-то там тугрики, чтобы купить еду, — это ужасно. Прямо позорище!
Вот так и коснулись.
«Я бережливый, но при этом щедрый человек»
— А какие у вас отношения с деньгами?
— Я бережливый, но при этом щедрый человек. Покупать что-то своим любименьким мне доставляет удовольствие. Но я ненавижу, когда мне дарят подарки.
— А как отметили свой день рождения 4 апреля? Что вам подарили?
— Я уехал и не реагировал на это, был в одиночестве. Так получаю удовольствие.
«Школа отторгала меня, я отторгал школу»
— Ваш герой по сюжету возвращается в родной город. А вы часто приезжаете в родной Петербург?
— Позавчера оттуда вернулся. Но это не потому, что я так скучаю по Родине, там просто был сытный корпоратив.
— А в родную школу порой заглядываете?
— Школьная пора — прямо тяжелая для меня. Не будем говорить, что это лучшие годы.
Ничего в них хорошего нет. Школа отторгала меня, я отторгал школу. Худо-бедно спорт меня спас. Я тогда уже боролся за сборную страны, и какие-то справки о том, что я уехал на соревнования, мне помогали.
Дмитрий Нагиев на съемках сериала «Санкционер». Фото: телеканал СТС
«У меня дети обычные»
— Поговорим о ваших детях. Недавно вы рассказывали о дискуссиях по поводу кино с сыном Марком. А сын смотрит фильмы с вашим участием?
— Куда он денется… Вопрос в том, с каким лицом он смотрит.
— Марк планирует пойти по вашим стопам?
— Понятия не имею. Я надеялся, что и Кирилл не планирует. А потом он поступил во МХАТ.
— Почему вы говорите, что надеялись?
— Это зависимая, завистливая, не приносящая огромного состояния профессия. Поэтому сохранение мужского лица здесь — это тяжелая история.
Вот сколько я заработал, столько и получил. По-моему, Рокфеллер сказал: «Если вы работаете и получаете именно за свою работу, то вы никогда не будете богаты».
Я получаю столько, сколько просидел на площадке. И это касается всех.
Есть актеры побогаче, есть беднее. Никаких миллиардов здесь не получается.
Кирилл стал актером, снимается. А что касается Марка, то я не знаю.
Я не люблю людей, которые нахваливают своих детей. У меня дети обычные. Поэтому никаких прогнозов не даю.
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