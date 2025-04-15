Как Алла Пугачева чуть не умерла после пластики ради Челобанова и делает ли ее сегодня

15 апреля свое 76-летие отметит примадонна российской эстрады Алла Пугачева. Певица проведет день рождения на чужбине, но в окружении любящей семьи — мужа и детей. Если, конечно, Максим Галкин* не уедет на гастроли. В отношениях с Галкиным* Пугачева счастлива больше 20 лет.
Она всегда была окружена яркими мужчинами, чаще всего намного младше. А чтобы оставаться привлекательной для них и обмануть возраст, прибегала к пластическим операциям. Хотя в последние годы артистка отрицала наличие пластики.
Как пишут СМИ, первый раз на серьезные изменения внешности артистка решилась в 1992 году. Тогда Примадонне исполнилось уже 43 года, и она встречалась с молодым харизматичным певцом Сергеем Челобановым. Избранник был на 12 лет моложе ее и к тому же пользовался огромной популярностью у женщин. И, разумеется, Пугачева хотела держать себя в тонусе.
Как Алла Пугачева чуть не отправилась на тот свет
По сообщениям тогдашней прессы, в 1992 году Алла Пугачева сделала несколько пластических операций в Швейцарии. Врачи предупреждали о возможных серьезных последствиях для здоровья, но певица все равно решилась на коррекцию внешности. Медики не ошиблись.
В самолете у Пугачевой поднялась температура, она потеряла сознание и была доставлена в больницу в критическом состоянии с инфекцией крови. Доктора в московской больнице боролись за жизнь артистки в течении десяти дней.
«Постоянно поднималась температура, она исхудала и тихо загибалась, на нее страшно было смотреть. Слава Богу, спасли врачи московской клиники, когда стало совсем худо», — рассказывала представителям СМИ подруга Примадонны Мила Андреева.
Алла Пугачева и Сергей Челобанов. Фото: из открытых источников
Роман Пугачевой с Челобановым длился около четырех лет, и оба были женаты на своих партнерах. В 1994 году Алла Пугачева развелась с Евгением Болдиным и вышла замуж за Филиппа Киркорова, в браке с которым она прожила до 2005 года.
И, как полагают специалисты, продолжила гонку за молодостью.
Предположения пластических хирургов
Два года назад эксперт, пластический хирург Дмитрий Китиашвили в интервью телеграм-каналу «Звездач» пояснял, что к 74 годам Алла Пугачева сделала множество пластических операций, корректирующих признаки старения на лице и теле.
Он предположил, что она провела круговую подтяжку лица, блефаропластику, ринопластику, а также подтяжку шеи и рук. Кроме того, хирург считает, что Пугачева могла скорректировать опустившиеся уголки глаз и бровей, откачать лишний жир и сделать подтяжку живота. По его мнению, операции обошлись примерно в 3,5 млн рублей, из которых 1,5 млн ушло на процедуры лица.
В 2022 году пластический хирург Иван Володченков отметил значительные изменения в чертах лица Пугачевой по сравнению со старыми фотографиями. Он предположил, что подтяжка могла привести к отекам, а асимметрия губ могла быть устранена с помощью филлеров или стоматологических работ.
В 2023 году косметолог Марта Орлова высказала предположение, что на лице Аллы Пугачевой видны следы неудачной пластической операции или косметологических процедур. Орлова считает, что во время одной из процедур мог быть поврежден лицевой нерв, что сказалось на мимике.
В июне 2023 года хирург Евгений Лешунов в интервью News.ru отметил, что имя Пугачевой стало нарицательным в кругах московских пластических хирургов.
Лешунов полагает, что заметные изменения на лице Аллы Пугачевой — это последствия многочисленных операций, в частности, фейслифтинга и установки импланта подбородка.
Он сравнил Пугачеву с Лолитой Милявской, предположив, что им обеим проводил операции один и тот же хирург. Лешунов отметил, что Пугачева, если позволит здоровье, может продолжать пластические операции и в будущем.
Алла Пугачева в 2021 году. Фото: Global Look Press
Алла Пугачева: «Я могу так накраситься, что лицо будет выглядеть похудевшим»
Кстати, сама Алла Пугачева всегда отрицала любые пластические вмешательства, объясняя изменения во внешности хорошей генетикой и желанием «стареть красиво». Однако она признала, что в прошлом ей предлагали корректировку внешности для съемок, но врачи отказали ей из-за проблем со здоровьем (сердце, курение, диабет).
Пугачева утверждала, что может визуально менять внешность с помощью макияжа, чтобы создать иллюзию пластики.
«Врачи сказали, что из-за моих проблем с сердцем и из-за того, что я курю, они не пойдут на риск. У меня же еще диабет. Так что придется мне стареть без всяких пластических операций. Я могу так накраситься, что лицо будет выглядеть похудевшим, осунувшимся — и вы решите, что я сделала пластику», — отмечала артистка.
Алла Пугачева с мужем и Данилой Козловским. Фото: соцсети Аллы Пугачевой
Алла Пугачева старается выглядеть молодой и красивой и сейчас. В одном из своих недавних постов в соцсетях певица благодарит за милую фотосессию в порту Лимассола. Кстати, как уверяет певица, она, наоборот, не красилась.
«Приятно осознавать, что и в 75 без макияжа можно выглядеть мило, свежо и молодо», — пишет артистка.
Теперь уже в 76!
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
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