Как Алла Пугачева чуть не умерла после пластики ради Челобанова и делает ли ее сегодня

15 апреля свое 76-летие отметит примадонна российской эстрады Алла Пугачева. Певица проведет день рождения на чужбине, но в окружении любящей семьи — мужа и детей. Если, конечно, Максим Галкин* не уедет на гастроли. В отношениях с Галкиным* Пугачева счастлива больше 20 лет.

Она всегда была окружена яркими мужчинами, чаще всего намного младше. А чтобы оставаться привлекательной для них и обмануть возраст, прибегала к пластическим операциям. Хотя в последние годы артистка отрицала наличие пластики.

Как пишут СМИ, первый раз на серьезные изменения внешности артистка решилась в 1992 году. Тогда Примадонне исполнилось уже 43 года, и она встречалась с молодым харизматичным певцом Сергеем Челобановым. Избранник был на 12 лет моложе ее и к тому же пользовался огромной популярностью у женщин. И, разумеется, Пугачева хотела держать себя в тонусе.

Как Алла Пугачева чуть не отправилась на тот свет

По сообщениям тогдашней прессы, в 1992 году Алла Пугачева сделала несколько пластических операций в Швейцарии. Врачи предупреждали о возможных серьезных последствиях для здоровья, но певица все равно решилась на коррекцию внешности. Медики не ошиблись.

В самолете у Пугачевой поднялась температура, она потеряла сознание и была доставлена в больницу в критическом состоянии с инфекцией крови. Доктора в московской больнице боролись за жизнь артистки в течении десяти дней.