Жена Романа Попова: "Он понимал, что с ним происходит"

Жена актера Романа Попова Юлия рассказала, что с ним происходило в последние дни жизни. Она призналась, что последнего разговора с мужем у нее не было. Он был не в том состоянии.

Как Роман Попов чувствовал себя в последние полгода

Вдова Романа Попова, Юлия, попрощалась с журналистами во время церемонии прощания с ним. Было видно, что ей очень тяжело говорить. Но Юлия, сдерживая слезы, мужественно делилась воспоминаниями о покойном супруге.

Она призналась, что Роман не успел сказать ей ничего на прощание. Все произошло слишком быстро. И последние месяцы жизни ее муж провел в муках.