Жена Романа Попова: "Он понимал, что с ним происходит"

Жена актера Романа Попова Юлия рассказала, что с ним происходило в последние дни жизни. Она призналась, что последнего разговора с мужем у нее не было. Он был не в том состоянии.
Как Роман Попов чувствовал себя в последние полгода
Вдова Романа Попова, Юлия, попрощалась с журналистами во время церемонии прощания с ним. Было видно, что ей очень тяжело говорить. Но Юлия, сдерживая слезы, мужественно делилась воспоминаниями о покойном супруге.
Она призналась, что Роман не успел сказать ей ничего на прощание. Все произошло слишком быстро. И последние месяцы жизни ее муж провел в муках.
"Перед уходом Роман ничего не мог сказать. Он был, к сожалению, не в том состоянии. Да, он понимал, что с ним происходит. Он сказал: я принимаю смерть. Последние полгода он был в очень тяжелом состоянии", — рассказала Юлия.
Вдова Романа Попова Юлия. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Семья и творчество Романа Попова
В творческом багаже резидента Comedy Сlub Романа Попова порядка пятидесяти работ. В 2016 году состоялся его дебют в кино. Это была роль в фильме 'Полицейский с Рублевки'.
Счастливо сложилась и личная жизнь Романа. С женой Юлией он познакомился еще во время учебы в школе. Потом пути пары разошлись.
Но в 2007 году судьба снова свела Юлию и Романа. Они поженились. У пары трое детей — сын Федор и дочери Елизавета и Марта. Младшая наследница появилась на свет, когда Роман уже тяжело заболел.
На прощании с Романом Юлия все время прижимала к себе шестилетнюю дочку Марту.
Жена Романа Попова с дочкой Мартой. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Романа Попова не стало 28 октября, ему было сорок лет. Первого ноября состоялась церемония прощания с ним. На траурном мероприятии были родные Романа Попова, его друзья и коллеги.
Цветы к гробу с телом Романа Попова возложили Сергей Бурунов и Гарик Харламов.
Тело Романа Попова будет кремировано. Он завещал, чтобы его прах развеяли над Черным морем.
Прощание с Романом Поповым. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
