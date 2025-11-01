В Москве началось прощание с Романом Поповым

В Москве прощаются с 40-летним звездой сериала 'Полицейский с Рублевки' Романом Поповым. Траурная церемония проходит в ЦКБ № 1. В последний путь Романа провожают близкие, мама, жена и трое детей.

Как проходит прощание с Романом Поповым

В траурном зале установлен портрет Романа Попова. На фото он застыл с улыбкой. Рядом с портретом — белые свечи в высоких стеклянных колбах. В центре зала — гроб с телом актера.

Прощальная церемония продлится два часа — с 11 до 13 часов. Затем начнется отпевание. На нем будут присутствовать только родные Романа Попова.

В половине одиннадцатого на прощание с Романом приехали его мама, Светлана Эдуардовна, жена Юлия, дочери Елизавета и Марта и сын Федор.

Юлия пришла на прощание с мужем в сером жакете и черной юбке, глаза она спрятала под темными очками, волосы собрала в хвост. Мама Романа покрыла голову платком.