В Москве началось прощание с Романом Поповым

В Москве прощаются с 40-летним звездой сериала 'Полицейский с Рублевки' Романом Поповым. Траурная церемония проходит в ЦКБ № 1. В последний путь Романа провожают близкие, мама, жена и трое детей.
Как проходит прощание с Романом Поповым
В траурном зале установлен портрет Романа Попова. На фото он застыл с улыбкой. Рядом с портретом — белые свечи в высоких стеклянных колбах. В центре зала — гроб с телом актера.
Прощальная церемония продлится два часа — с 11 до 13 часов. Затем начнется отпевание. На нем будут присутствовать только родные Романа Попова.
В половине одиннадцатого на прощание с Романом приехали его мама, Светлана Эдуардовна, жена Юлия, дочери Елизавета и Марта и сын Федор.
Юлия пришла на прощание с мужем в сером жакете и черной юбке, глаза она спрятала под темными очками, волосы собрала в хвост. Мама Романа покрыла голову платком.
Траурный портрет Романа Попова. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Что случилось с Романом Поповым
Романа Попова не стало 28 октября. Он скончался от последствий химиотерапии. В 2018 году у Романа Попова диагностировали злокачественную опухоль мозга.
Роман прошел курс лечения, и рак отступил. Но через семь лет случился рецидив болезни. Лето этого года для исполнителя роли Мухича в сериале 'Полицейский с Рублевки' стало самым тяжелым в жизни.
Попов потерял зрение, он не мог самостоятельно передвигаться и принимать пищу. Роман Попов попросил помощи у поклонников. И те отозвались, на лечение Романа была быстро собрана необходимая сумма.
Но актер не сумел побороть рак во второй раз. Болезнь оказалась сильнее.
Читайте также: