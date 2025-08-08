Заметно повзрослела: Лиза Галкина теперь носит очки — как сейчас выглядит младшая дочь Пугачевой

Лето в Юрмале

Снимок был сделан, вероятно, в доме звездной семьи в Юрмале. Именно в этом городе любят проводить время летом Алла Пугачева и ее дети. Здесь не так жарко.

Неподалеку от Пугачевой живет ее подруга, певица Лайма Вайкуле. Не так давно Алла Борисовна вместе с Максимом Галкиным* отметилась на фестивале Лаймы в Юрмале. Она ожидаемо привлекла к себе все внимание поклонников.

Уже почти четыре года Алла Пугачева и Максим Галкин* с детьми живут за пределами России. Семья сначала перебралась в Израиль. Но позже предпочла переехать в более спокойное место.

Сейчас семейство обосновалось на Кипре. В Лимасоле у звездной четы роскошный дом на побережье. Но летом в этих местах стоит сильная жара. Так что Пугачева и Галкин* спасаются от нее на берегу Балтийского моря.

ЧП в Латвии

На днях в семье Пугачевой случилась неприятность. Мужа Примадонны, Максима Галкина*, сбила машина. Шоумен в этот момент передвигался на велосипеде.

Галкин* получил травму руки. Но выступления прерывать не стал. На сцену он выходит с перевязанной конечностью. Шоумен сейчас главный добытчик в семье. Он отвечает за материальное благополучие Пугачевой и детей. И не может себе позволить не работать.

* Включен в реестр иностранных агентов.