Заметно повзрослела: Лиза Галкина теперь носит очки — как сейчас выглядит младшая дочь Пугачевой

Иноагент Максим Галкин* показал, как стала выглядеть его дочь Лиза. 11-летняя девочка носит очки. Поклонники впервые увидели Лизу Галкину в таком образе.
Совсем взрослая девочка
На фото в личном блоге папы, шоумена Максима Галкина*, Лиза предстала в очках. На руках девочка держит домашнего питомца. Пес по кличке Рокки прильнул к своей красавице-хозяйке.
Поклонники тут же отметили, что очки изменили лицо Лизы. В них девочка стала заметно взрослее. Всем кажется, что она очень похожа на маму.
Лиза Галкина в очках. Фото: соцсети Максима Галкина*
Лето в Юрмале
Снимок был сделан, вероятно, в доме звездной семьи в Юрмале. Именно в этом городе любят проводить время летом Алла Пугачева и ее дети. Здесь не так жарко.
Неподалеку от Пугачевой живет ее подруга, певица Лайма Вайкуле. Не так давно Алла Борисовна вместе с Максимом Галкиным* отметилась на фестивале Лаймы в Юрмале. Она ожидаемо привлекла к себе все внимание поклонников.
Уже почти четыре года Алла Пугачева и Максим Галкин* с детьми живут за пределами России. Семья сначала перебралась в Израиль. Но позже предпочла переехать в более спокойное место.
Сейчас семейство обосновалось на Кипре. В Лимасоле у звездной четы роскошный дом на побережье. Но летом в этих местах стоит сильная жара. Так что Пугачева и Галкин* спасаются от нее на берегу Балтийского моря.
ЧП в Латвии
На днях в семье Пугачевой случилась неприятность. Мужа Примадонны, Максима Галкина*, сбила машина. Шоумен в этот момент передвигался на велосипеде.
Галкин* получил травму руки. Но выступления прерывать не стал. На сцену он выходит с перевязанной конечностью. Шоумен сейчас главный добытчик в семье. Он отвечает за материальное благополучие Пугачевой и детей. И не может себе позволить не работать.
* Включен в реестр иностранных агентов.
