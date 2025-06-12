Галкин* показал повзрослевшую красавицу-дочь от Пугачевой

Иностранный агент Максим Галкин* в личном блоге поделился редкими кадрами. Он запечатлелся с дочкой Лизой от Аллы Пугачевой на отдыхе. Поклонники успели отметить, как заметно подросла и повзрослела девочка.
Иноагент Максим Галкин* довольно редко показывает в соцсетях своих детей от Аллы Пугачевой. Но на этот раз решил порадовать поклонников новой порцией снимков с участием дочери Лизы. Звездный родитель и его наследница вдвоем отдохнули у водоема.
Лиза запечатлена в купальнике. В кадре девочка демонстрирует свои роскошные локоны цвета льна. Лиза весело смеется. Максим Галкин* назвал дочь своей 'Моной Лизой'. А его подписчики поразились красоте девочки.
Максим Галкин* с дочкой Лизой. Фото: соцсети Максима Галкина*
У Лизы Галкиной есть брат-близнец, Гарри Галкин. Мальчик, вероятно, с папой и сестрой позировать не захотел.
Детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина* в сентябре этого года исполнится по двенадцать лет. Близнецов именитой паре выносила и родила суррогатная мама.
Уже больше трех лет звездная семья не живет в России. Алла Пугачева и Максим Галкин* вместе с детьми сначала переехали из России в Израиль. А оттуда перебрались жить на Кипр.
Этим летом семейство, по традиции, приедет в Юрмалу. Алла Пугачева плохо переносит жару. И прохладное лето в Прибалтике для нее — настоящее спасение.
*Включен в реестр иностранных агентов
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