Галкин* показал повзрослевшую красавицу-дочь от Пугачевой

Иностранный агент Максим Галкин* в личном блоге поделился редкими кадрами. Он запечатлелся с дочкой Лизой от Аллы Пугачевой на отдыхе. Поклонники успели отметить, как заметно подросла и повзрослела девочка.

Иноагент Максим Галкин* довольно редко показывает в соцсетях своих детей от Аллы Пугачевой. Но на этот раз решил порадовать поклонников новой порцией снимков с участием дочери Лизы. Звездный родитель и его наследница вдвоем отдохнули у водоема.

Лиза запечатлена в купальнике. В кадре девочка демонстрирует свои роскошные локоны цвета льна. Лиза весело смеется. Максим Галкин* назвал дочь своей 'Моной Лизой'. А его подписчики поразились красоте девочки.