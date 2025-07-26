76-летняя Пугачева появилась под руку с Галкиным* в Юрмале: хромала на каблуках

76-летняя Алла Пугачева вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным*(признан иноагентом в России) прилетела на фестиваль “Рандеву”.

Мероприятие по традиции устраивает близкая подруга Примадонны Лайма Вайкуле. В своем микроблоге муж певицы поделился редким фото, на котором он позировал с Аллой Борисовной.

Та отдала предпочтение элегантному молочному тренчу. Изюминкой образа стали украшения, которыми артистка прикрыла зону декольте. Примадонна выбрала многослойные золотые цепи.

Также в качестве аксессуаров она выбрала жемчужное ожерелье. Благодаря этому ее образ выглядел женственным и одновременно богатым. Но публика обратила внимание на то, какой постаревшей выглядит певица.

В Сети появились видеоролики, на которых Галкин* шел рядом с женой. Та явно прихрамывала в серебристых туфельках на каблуках. Алла Борисовна шла под руку с мужем. И выглядела уставшей.