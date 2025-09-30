Зачем Пинчук из 'Дома-2' пустила Чобаняна в свой дом: "Уже не так привычно видеть нас вместе"

Ирина Пинчук так и не смогла простить Араю Чобаняну его интимную переписку с другими женщинами. Звезда проекта "Дом-2" даже согласилась взломать аккаунт мужа, чтобы получить доступ к тому, с кем общается Чобанян. То что она увидела, заставило Ирину пойти на крайние меры. Она выгнала Арая из дома и подала на развод.

Зачем Пинчук позвала Чобаняна в свой дом

При этом на днях звезда телестройки зачем-то позвала Чобаняна к себе домой, вызвав недоумение у поклонников. Арай жаловался, что бывшая жена не разговаривает с ним и полностью игнорирует. Кроме того, Ирина поделилась совместным фото с Чобаняном. На снимке экс-возлюбленный Пинчук предстал с довольной улыбкой. Словно они лучшие друзья.