Зачем Пинчук из 'Дома-2' пустила Чобаняна в свой дом: "Уже не так привычно видеть нас вместе"

Ирина Пинчук так и не смогла простить Араю Чобаняну его интимную переписку с другими женщинами. Звезда проекта "Дом-2" даже согласилась взломать аккаунт мужа, чтобы получить доступ к тому, с кем общается Чобанян. То что она увидела, заставило Ирину пойти на крайние меры. Она выгнала Арая из дома и подала на развод.
Зачем Пинчук позвала Чобаняна в свой дом
При этом на днях звезда телестройки зачем-то позвала Чобаняна к себе домой, вызвав недоумение у поклонников. Арай жаловался, что бывшая жена не разговаривает с ним и полностью игнорирует. Кроме того, Ирина поделилась совместным фото с Чобаняном. На снимке экс-возлюбленный Пинчук предстал с довольной улыбкой. Словно они лучшие друзья.
"Кажется, что уже не так привычно видеть нас вместе. Два месяца Арай был в блоке, не общались и решали все задачи и дела через маму.
Мама устала, сказала, решайте все сами. Я позвонила, наорала, потом поговорили, и вот приехал, помогает с переездом.
Конечно, сложно выстраивать взаимоотношения и общение, когда нужно делать это для и ради детей. А общаться по разным вопросам через кого-то — это как сломанный телефон.
Вопрос, через сколько у меня возникнет бзик, злость, и я опять его "заблочу", — делится Пинчук.
Ирина Пинчук была вынуждена пригласить Арая Чобаняна к себе домой. Фото: соцсети
Пинчук хочет взять ипотеку
Объявив о разводе, Пинчук дала понять, что временно переехала с детьми за город. Но жизнь на природе не так проста. Ирине приходится каждый день стоять в пробках, чтобы добраться в Москву. Поэтому звезда проекта "Дом-2" рассматривает вариант взять ипотеку. Но пока у нее нет на это финансов.
Ирина также надеется, что Чобанян будет помогать ей материально в виде алиментов на сыновей Алана и Давида. Кроме того, Ирина призналась, что она перестала общаться с Татьяна Мусульбес. Хотя сама прикрывала отношения женатого Романа Капаклы с ее подругой. Так считала Марина Африкантова.
