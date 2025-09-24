Пинчук из 'Дома-2' задумалась об ипотеке после развода с Чобаняном: "Пока финансовой возможности у нас нет"

Ирина Пинчук из проекта "Дом-2" была вынуждена переехать на съемную квартиру с двумя детьми. От Арая Чобаняна экс-участница телестройки родила сыновей Алана и Давида.

Почему Пинчук попала в отделении неврологии

Какое-то время Ирина проходила курс реабилитации в больнице, ей ставили капельницы в неврологическом отделении. Также Пинчук выписывали антидепрессанты.

И все потому что звезда "Дом-2" тяжело переживала затянувшийся развод с Чобаняном. Тот винил жену в том, что она его намеренно игнорирует, не разговаривает с ним и делает вид, что не замечает. Даже в те моменты, когда он приходит навестить детей.

Причиной развода пары стала измена Арая. Обо всем Пинчук узнала случайно. Она добилась того, что получила доступ к перепискам мужа. Тот тайно общался с другими женщинами. И Ирина поняла, что Чобанян изменял ей даже в то время, когда она была беременной.

Зачем Пинчук хочет купить квартиру

Теперь Ирина полагается только на себя. С мужем они разъехались, и прощать Арая звезда проекта "Дом-2" не собирается. Она раздумывает над тем, стоит ли покупать квартиру в ипотеку. Но похоже, что в финансовом плане это будет для Ирины непросто.

"Пока я буду определяться, мне ближе город или за город. Суть в том, что сейчас как никогда у меня много дел в Москве. Я минимум два часа туда и обратно трачу только на дорогу. Вечно опаздываю из-за пробок или наоборот, не назначаю встречу из-за того, что представляю сколько ехать. Пока не тороплюсь, присматриваюсь. Все равно пока нет финансовой возможности у нас для приобретения жилья. Но недвижимость растет в цене... подумаю насчет ипотеки", — отметила Пинчук.

Как оказалось, звезда телестройки перестала общаться и с Татьяной Мусульбес. Хотя когда-то именно Пинчук прикрывала тайную связь подруги с женатым Романом Капаклы. Тот обманывал Марину Африкантову. Теперь же приятельницы даже не видятся.