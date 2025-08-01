Проскурякова балует Николаева домашней выпечкой: "Сейчас самый сезон"

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press

Юлия Проскурякова радует близких выпечкой с начинкой из свежей смородины.

Жена известного композитора и поэта песенника Игоря Николаева Юлия Проскурякова — прекрасная хозяйка. Она сама печет превосходные галеты.

Сейчас сезон созревания ягод. И Юлия Проскурякова старается готовить для семьи вкусные и полезные сладости. Например, галеты из смородины.

"Сейчас самый сезон, чтобы приготовить галету из черной смородины", — поделилась Юлия Проскурякова с MK.RU.

Готовится это блюдо быстро. Рецепт несложный. А восторги близких будут обеспечены!

"Я очень люблю вкус запеченных ягод, и близким нравится", — добавила жена Игоря Николаева.

Она поделилась рецептом своей фирменной выпечки.

Вам понадобится

Для теста:

  • мука — 250 г,
  • сливочное масло — 100 г,
  • соль — 1/2 ч.л.,
  • яйцо,
  • молоко — 3 ст.л.,
  • сахарная пудра — 3 ст.л.

Для начинки:

  • черная смородина — 300 г,
  • кукурузный крахмал — 1 ст.л.,
  • сахар — 3 ст.л.

Приготовление:

  • Кубиками нарезаем сливочное масло из морозилки и добавляем в муку. Измельчаем до песочной крошки.
  • Смешиваем с сахарной пудрой и солью, добавляем яйцо и холодное молоко.
  • Быстро замешиваем тесто и убираем в холодильник на 30 мин.
  • Черную смородину смешиваем с крахмалом и сахаром.
  • Раскатываем тесто и в центр выкладываем начинку.
  • Заворачиваем края и смазываем яйцом с молоком. На 1 яйцо — 1 ст. л. молока.
  • Выпекать 30 мин. при 200 C°

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев счастливо женаты уже больше четырнадцати лет. Николаев старше жены больше, чем на двадцать лет. Но столь солидная разница в возрасте не мешает им наслаждаться своим гармоничным союзом. У супругов подрастает дочка Ника. В октябре ей исполнится десять лет. Девочка унаследовала таланты своих мамы и папы. Она занимается музыкой — играет на фортепиано и поет.

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