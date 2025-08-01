Проскурякова балует Николаева домашней выпечкой: "Сейчас самый сезон"

Жена известного композитора и поэта песенника Игоря Николаева Юлия Проскурякова — прекрасная хозяйка. Она сама печет превосходные галеты.

Сейчас сезон созревания ягод. И Юлия Проскурякова старается готовить для семьи вкусные и полезные сладости. Например, галеты из смородины.

"Сейчас самый сезон, чтобы приготовить галету из черной смородины", — поделилась Юлия Проскурякова с MK.RU .

Готовится это блюдо быстро. Рецепт несложный. А восторги близких будут обеспечены!

"Я очень люблю вкус запеченных ягод, и близким нравится", — добавила жена Игоря Николаева.

Она поделилась рецептом своей фирменной выпечки.

Вам понадобится

Для теста:

мука — 250 г,

сливочное масло — 100 г,

соль — 1/2 ч.л.,

яйцо,

молоко — 3 ст.л.,

сахарная пудра — 3 ст.л.

Для начинки:

черная смородина — 300 г,

кукурузный крахмал — 1 ст.л.,

сахар — 3 ст.л.

Приготовление:

Кубиками нарезаем сливочное масло из морозилки и добавляем в муку. Измельчаем до песочной крошки.

Смешиваем с сахарной пудрой и солью, добавляем яйцо и холодное молоко.

Быстро замешиваем тесто и убираем в холодильник на 30 мин.

Черную смородину смешиваем с крахмалом и сахаром.

Раскатываем тесто и в центр выкладываем начинку.

Заворачиваем края и смазываем яйцом с молоком. На 1 яйцо — 1 ст. л. молока.

Выпекать 30 мин. при 200 C°

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев счастливо женаты уже больше четырнадцати лет. Николаев старше жены больше, чем на двадцать лет. Но столь солидная разница в возрасте не мешает им наслаждаться своим гармоничным союзом. У супругов подрастает дочка Ника. В октябре ей исполнится десять лет. Девочка унаследовала таланты своих мамы и папы. Она занимается музыкой — играет на фортепиано и поет.