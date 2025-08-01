Проскурякова балует Николаева домашней выпечкой: "Сейчас самый сезон"

Сейчас сезон созревания ягод. И Юлия Проскурякова старается готовить для семьи вкусные и полезные сладости. Например, галеты из смородины.
"Сейчас самый сезон, чтобы приготовить галету из черной смородины", — поделилась Юлия Проскурякова с MK.RU.
Готовится это блюдо быстро. Рецепт несложный. А восторги близких будут обеспечены!
"Я очень люблю вкус запеченных ягод, и близким нравится", — добавила жена Игоря Николаева.
Она поделилась рецептом своей фирменной выпечки.
Вам понадобится
Для теста:
мука — 250 г,
сливочное масло — 100 г,
соль — 1/2 ч.л.,
яйцо,
молоко — 3 ст.л.,
сахарная пудра — 3 ст.л.
Для начинки:
черная смородина — 300 г,
кукурузный крахмал — 1 ст.л.,
сахар — 3 ст.л.
Приготовление:
Кубиками нарезаем сливочное масло из морозилки и добавляем в муку. Измельчаем до песочной крошки.
Смешиваем с сахарной пудрой и солью, добавляем яйцо и холодное молоко.
Быстро замешиваем тесто и убираем в холодильник на 30 мин.
Черную смородину смешиваем с крахмалом и сахаром.
Раскатываем тесто и в центр выкладываем начинку.
Заворачиваем края и смазываем яйцом с молоком. На 1 яйцо — 1 ст. л. молока.
Выпекать 30 мин. при 200 C°
Юлия Проскурякова и Игорь Николаев счастливо женаты уже больше четырнадцати лет. Николаев старше жены больше, чем на двадцать лет. Но столь солидная разница в возрасте не мешает им наслаждаться своим гармоничным союзом. У супругов подрастает дочка Ника. В октябре ей исполнится десять лет. Девочка унаследовала таланты своих мамы и папы. Она занимается музыкой — играет на фортепиано и поет.