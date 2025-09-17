Как Проскурякова относится к Королевой после их развода с Николаевым: "Я не отбивала у нее мужа"

Юлия Проскурякова дала интервью Наталье Подольской в ее шоу "Ваша Наташа". Певица заверила, что не имеет никакого отношения к разводу Игоря Николаева с его женой Наташей Королевой.

Николаев и его отношения с Проскуряковой

Именитый композитор познакомился с Проскуряковой спустя несколько лет после своего расставания с Королевой. При этом многие поклонники поп-дивы не перестают сравнивать между собой бывшую и нынешнюю жену артиста.

Юлия не скрывает: они с Наташей действительно чем-то похожи внешне. Но себя Проскурякова называет абсолютно другим человеком. Хотя у них с Королевой схожий типаж. Маленький рост, плотная фигура. "И между нами никогда не было никакой вражды, мы никогда не конфликтовали", — заверила жена Николаева.

Проскурякова о соперничестве с Королевой

Юлия подметила, что она никогда не стала бы соперничать с бывшей женой композитора. На тот момент, когда она появилась в жизни Игоря, Наташа уже воспитывала сына Архипа от своего нового мужа Сергея Глушко, он же Тарзан. И мальчику было пять лет. Поэтому Проскурякова никогда не ревновала Николаева к его экс-жене. Ведь Игорь был свободным человеком, пребывал в глубоком разводе.

"Мы здороваемся, когда видимся на каких-то мероприятиях. Мы не подружки, но друг к другу относимся с уважением. Я не отбивала у нее мужа, мужчину или какого-то человека для того, чтобы нас постоянно сталкивали", — заверила Проскурякова.

Ранее Юлия заверила, что Николаев проверял ее чувства к нему. И даже предлагал расстаться. Проскурякова только расплакалась. После чего композитор понял, что девушка испытывает к нему искреннюю любовь и перевез ее вещи в свою квартиру на Тверской. С того момента они стали жить вместе. Также стало известно, сколько за концерт получает певец. Сумма оказалась в несколько миллионов рублей.