Яна Чурикова — об Анне Асти, сорвавшей съемки 'Голоса': "300 человек в моменте в подвешенном состоянии"

Первый день съемок нового сезона 'Голоса' превратился в настоящий триллер. И главный поворот сюжета подарила не интрига шоу, а болезнь наставницы. Анна Асти не приехала в студию Первого канала, где записывается проект.

Шок на площадке 'Голоса'

23 декабря должен был пройти первый съемочный день 14-го сезона шоу 'Голос'. Обычно 'слепые прослушивания' снимают нон-стоп три дня. После этого шеф-редактор уже собирает выступления в отдельные выпуски. Для этого заранее резервируют павильоны, строят декорации. Графики согласовываются за несколько месяцев, так как каждый наставник востребованный артист.

Но накануне все планы полетели под откос. Анна Асти серьезно заболела. Предварительно это тот самый гонконгский грипп, о котором пишут в социальных сетях. У "главной царицы российского шоу-бизнеса" сильная слабость, температура 39, насморк и больное горло.

Как узнала команда 'Голоса' о срыве съемок

Ведущая шоу Яна Чурикова рассказала, что новость о срыве съемок стала большой неожиданностью для всей команды, трудящейся над проектом. Подготовка к съемкам стартовала задолго до их начала. Нужно совместить графики четырех наставников, съемочной команды и более 120 участников.

Чурикова призналась, что вся команда была в шоке, узнав, что съемки не состоятся. Такого в 'Голосе' еще не было! Никто ранее не позволял себе подводить огромный коллектив.

"300 человек в моменте в подвешенном состоянии. С утра мне позвонил продюсер и сказал, что наставница заболела. Я говорю: 'И что вот прям настолько заболела, что не дойти до кадра?' Сказали, что даже не может встать. Вот так вот у нас сегодня началось утро", — поделилась Яна Чурикова.

Что происходит со здоровьем Анны Асти?

Новости о проблемах Анны Асти со здоровьем появлялись и раньше. В 2024 году певица перенесла операцию на ногах. У звезды был довольно долгий период реабилитации. Она ставила на паузу свои выступления и гастроли, заставив волноваться поклонников.

В последнее время Анне Асти часто достается от музыкального критика Сергея Соседова. Сначала он разнес ее хит 'Царица', заявив, что 'там нечего петь'. А потом прошелся и по самой вокалистке. Соседов не понимает, от чего она нарекла себя 'царицей'.

