Сергей Соседов раскритиковал хит Анны Асти «Царица»: «Петь там нечего»

В эфир НТВ в эту субботу, первого марта, вышел уже пятый по счету выпуск нового сезона популярного шоу «Суперстар!», в котором в вокальном мастерстве соревнуются звезды прошлых лет.

Иракли Пирцхалав исполнил на сцене хит певицы Анны Асти «Царица». В восторге от номера остались все члены жюри, кроме одного. Музыкального критик Сергея Соседова.

Он выразил свое недоумение по поводу композиции. Сергей Соседов заявил, что в песне странный текст и мелодия.