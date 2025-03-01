Сергей Соседов раскритиковал хит Анны Асти «Царица»: «Петь там нечего»

В эфир НТВ в эту субботу, первого марта, вышел уже пятый по счету выпуск нового сезона популярного шоу «Суперстар!», в котором в вокальном мастерстве соревнуются звезды прошлых лет.
Иракли Пирцхалав исполнил на сцене хит певицы Анны Асти «Царица». В восторге от номера остались все члены жюри, кроме одного. Музыкального критик Сергея Соседова.
Он выразил свое недоумение по поводу композиции. Сергей Соседов заявил, что в песне странный текст и мелодия.
Иракли Пирцхалава с ведущими шоу «Суперстар!» Наташей Королевой и Вадимом Такменевым. Фото: кадр программы
«Я три четверти текста не понял. Слышал только все время «мальчик поплыл» и еще какая-то царица. Мальчик и царица. Это сказки Андерсона что ли какие-то? В общем, в огороде бузина, в Киеве дядька. Царица тут совершенно ни к чему. Она сюда не монтируется. Я ничего не понял. Дикция была недостаточной. Непонятно, о чем композиция, а мелодии там нет никакой. Петь там нечего. О чем это, и зачем это, я не понимаю», — разнес Сергей Соседов хит Анны Асти в эфире НТВ.