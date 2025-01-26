Анна Асти просит за свое выступление на частных вечеринках 10 млн рублей

Анна Асти вновь установила «докризисный» ценник на свои выступления на корпоративных мероприятиях, подняв его до 10 миллионов рублей. Ранее, после скандала с участием Насти Ивлеевой, певица была вынуждена снизить стоимость своих услуг на 3 миллиона рублей из-за снижения спроса. Как и другие знаменитости певица попала в немилость, придя на вечеринку к блогерше. Так, Анна Асти получила свою волну хейта наравне с Филиппом Киркоровым, Лолитой Милявской и другими селебрити.

Теперь условия сотрудничества вернулись к прежнему уровню роскоши: перелеты бизнес-классом с VIP-доступом, дорогие автомобили с тонировкой и проживание в пятизвездочных отелях.

Кроме того, Асти предъявляет строгие требования к организации мероприятий. Ей необходимы горячие блюда, швейцарский шоколад и фрукты. За границей певица требует суточные в размере 200 долларов США, а каждый член ее команды — по 100 долларов. Также необходимо предоставить три SIM-карты с безлимитным интернетом. Как сообщает Telegram-канал Shot, в гримерную заказываются элитные напитки (например, Remy Martin XO, Jack Daniels, Moet Chandon), разнообразные закуски и свежевыжатый сок из ананаса и сельдерея.

Запись любого материала во время мероприятия возможна только с предварительного согласования. Нарушение этого правила грозит штрафом в 1 миллион рублей.

Ранее Анна Седокова пересмотрела свои условия работы и увеличила стоимость выступлений. Теперь за 40 минут на сцене экс-участница группы «ВИА Гра» запрашивает 1,5 миллиона рублей.