Соседов — об Анне Асти: "Да какая ты, к черту, царица? Это же курам на смех"

Музыкальный критик Сергей Соседов добрался до певицы Анны Асти. Он подверг сомнениям таланты вокалистки. Соседов заявил, что не понимает людей, которые покупают билеты на ее концерты.
Что сказал Соседов об Анне Асти
Сергей Соседов придрался к хиту Анны Асти 'Царица'. После него Анну Асти поклонники называют певицу не иначе как царицей. Сергею Соседову такое слышать смешно.
"Ну и что в этой Анне Асти? Царица… Да какая ты, к черту, царица? Это же курам на смех!" — сказал Соседов в подкасте 'За деньги'.
Музыкальный критик привел в пример оперных див Елену Образцову и Галину Вишневскую. Вот они-то и были настоящими царицами. И петь об этом им совершенно было не нужно.
"Там не надо про это петь, кто ты, и так уже все понятно. А когда певица орет 'Я царица', она, видимо, себя хочет убедить в этом и других", — считает Соседов.
Сергей Соседов заявил, что не понимает, в чем успех Анны Асти. Ее песни, которые считаются гимнами женщин, переживших разочарование в любви, Соседов считает пустыми и лишенными смысла. Критик совершенно не понимает ажиотажа вокруг Анны Асти.
"Поет она все на один мотив. Я не знаю, кто ходит на эти концерты", — добавил Соседов.
Кого еще критикует Сергей Соседов
Музыкальный критик Сергей Соседов в последнее время довольно часто высказывается о современном шоу-бизнесе. Недавно он угодил в скандал с певице Люсей Чеботиной. Одно из изданий со ссылкой на Соседова написало, что тот назвал Люсю 'серостью' и 'пошлостью'.
Чеботина была вне себя. Она накатала гневный пост в личном блоге. Люся заявила, что Соседов сам себя 'закопал'.
В беседе с Teleprogramma.org Cергей Соседов заявил, что ему приписали слова о Люсе Чеботиной. Он объяснил, что ничего такого про певицу не говорил, а слова 'пошлость' в его лексиконе просто нет. Но при этом Соседов признал, что он невысокого мнения о Люсе Чеботиной.
