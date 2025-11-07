Соседов — об Анне Асти: "Да какая ты, к черту, царица? Это же курам на смех"

Музыкальный критик Сергей Соседов добрался до певицы Анны Асти. Он подверг сомнениям таланты вокалистки. Соседов заявил, что не понимает людей, которые покупают билеты на ее концерты.

Что сказал Соседов об Анне Асти

Сергей Соседов придрался к хиту Анны Асти 'Царица'. После него Анну Асти поклонники называют певицу не иначе как царицей. Сергею Соседову такое слышать смешно.

"Ну и что в этой Анне Асти? Царица… Да какая ты, к черту, царица? Это же курам на смех!" — сказал Соседов в подкасте 'За деньги'.

Музыкальный критик привел в пример оперных див Елену Образцову и Галину Вишневскую. Вот они-то и были настоящими царицами. И петь об этом им совершенно было не нужно.

"Там не надо про это петь, кто ты, и так уже все понятно. А когда певица орет 'Я царица', она, видимо, себя хочет убедить в этом и других", — считает Соседов.

Сергей Соседов заявил, что не понимает, в чем успех Анны Асти. Ее песни, которые считаются гимнами женщин, переживших разочарование в любви, Соседов считает пустыми и лишенными смысла. Критик совершенно не понимает ажиотажа вокруг Анны Асти.