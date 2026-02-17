Вылетевшая из "Маски" Сябитова сделала признание: "Сильно раздражало жюри"

Телесваха Роза Сябитова первой покинула шоу "Маска". Она стала участницей седьмого сезона популярного проекта НТВ. Но продержалась в нем рекордно короткое время. Ведь кто-то должен быть первым.

Роза Сябитова — одуванчик в шоу "Маска"

Телесваха Роза Сябитова, покорившая сердца зрителей своей прямотой и харизмой, на этот раз предстала в совершенно неожиданном образе на популярном шоу "Маска". Ее участие в проекте НТВ стало одной из самых обсуждаемых тем, ведь Роза сумела не только удивить, но и искусно запутать звездное жюри. В интервью после своего разоблачения, она поделилась секретами своей стратегии и рассказала, как ей удалось создать столь яркий и запоминающийся образ.

"Особых сложностей во время участия в шоу не было, — призналась Роза. — У меня, как и у других масок, стояла задача запутать жюри, и я, соответственно, шла по этому пути".

Ее выбор пал на образ одуванчика, но не простого, а "заводного и смешного". Эта ассоциация, по ее словам, помогла ей выстроить определенную линию поведения на сцене. Одуванчик, как известно, легко распространяется, его сложно искоренить, что символически отразило настойчивость и непредсказуемость Розы в рамках шоу.

Зумерский сленг как маскировка возраста

Один из самых неожиданных приемов Розы Сябитовой — это использование сленга "зумеров". Сябитова пошла на это, чтобы жюри не догадалось, что в костюме Одуванчика прячется дама в возрасте 60+.

"Чтобы скрыть возраст, я стала выражаться словами наших зумеров, а для этого пришлось учить много новых для меня выражений", — рассказала Роза Сябитова.

Этот ход позволил ей не только привнести в свой образ свежесть и юмор, но и создать дополнительный барьер для угадывания. Молодежные выражения, часто непонятные более старшему поколению, стали своеобразной "дымовой завесой" отвлекающей внимание от истинной личности певицы.

"Такое поведение сильно раздражало жюри, но это было сделано специально, — откровенно призналась Роза Сябитова. — Чтобы они меньше думали над тем, кто скрывается в маске, и концентрировались только на том, что я говорю".

Парадоксально, но именно раздражение, вызванное ее речью, стало частью ее тактики. Вместо того, чтобы сосредоточиться на вокальных данных или манере держаться на сцене, члены жюри были вынуждены анализировать ее необычные высказывания, пытаясь понять их смысл и происхождение. Это отвлекало их от главного – идентификации личности.

Роза Сябитова: не только сваха, но и артистка

Участие Розы Сябитовой в шоу "Маска" продемонстрировало, что она не только искусный специалист в области межличностных отношений, но и талантливая артистка. Ее способность к перевоплощению, нестандартное мышление и готовность идти на смелые эксперименты позволили ей создать по-настоящему яркий и запоминающийся образ.

"Зумерский" одуванчик в ее исполнении стал настоящим вызовом для жюри и подарил зрителям массу положительных эмоций, еще раз доказав, что Роза Сябитова способна удивлять и восхищать в самых разных амплуа.

Что происходит в личной жизни Розы Сябитовой

Сейчас Роза Сябитова наслаждается статусом бабушки двух внуков. Вновь бабушкой телеведущая стала в ноябре прошлого года. Сына родила дочь телесвахи Ксения Сябитова, которая ранее одарила звезду внучкой Мирославой.

В беседе с Teleprogramma.org Роза Сябитова признавалась, что именно она настояла, чтобы дочь Ксения родила двоих подряд детей. Звездная мама обещала помогать дочери поднимать наследников.

По материалам Starhit

