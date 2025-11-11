Ставшая дважды бабушкой Роза Сябитова: "Я Ксении сказала: "Рожай двоих, потянем"

Телесваха Роза Сябитова рассказала в беседе с Teleprogramma.org, как ее дочь Ксения решилась на второго ребенка. Оказывается, ресурсная Роза Раифовна посодействовала этому. Каким образом?

Как Роза Сябитова убедила дочь рожать второго ребенка

Ставшая дважды бабушкой Роза Сябитова приняла поздравления от Teleprogramma.org по случаю рождения внука. Ведущая программы 'Давай поженимся!' заявила, что энергии на двух внуков у нее хватит. И призналась, что это именно она уговорила дочь Ксению рожать сразу двоих детей.