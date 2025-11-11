Ставшая дважды бабушкой Роза Сябитова: "Я Ксении сказала: "Рожай двоих, потянем"

Телесваха Роза Сябитова рассказала в беседе с Teleprogramma.org, как ее дочь Ксения решилась на второго ребенка. Оказывается, ресурсная Роза Раифовна посодействовала этому. Каким образом?
Как Роза Сябитова убедила дочь рожать второго ребенка
Ставшая дважды бабушкой Роза Сябитова приняла поздравления от Teleprogramma.org по случаю рождения внука. Ведущая программы 'Давай поженимся!' заявила, что энергии на двух внуков у нее хватит. И призналась, что это именно она уговорила дочь Ксению рожать сразу двоих детей.
"Спасибо за поздравления. Мне очень приятно, — сказала Роза Сябитова Teleprogramma.org. — Сил мне хватит. Я Ксении сказала: 'Рожай двоих. Потянем, пока я в активном режиме. А там сможешь спокойно выдохнуть и займешься своей карьерой'. Она молодец, послушала меня. У нас все идет по плану".
Роза Сябитова и ее дочь Ксения Сябитова. Фото: Global Look Press
Когда Роза Сябитова стала бабушкой во второй раз
Телесваха Роза Сябитова накануне в телеграм-канале поделилась радостной новостью. Она вновь стала бабушкой. У звезды родился внук. Сябитова и ее дочь Ксения до последнего хранили в секрете, что в их семье грядет пополнение.
Внучка Розы Сябитовой — Мирослава. Фото: соцсети Розы Сябитовой
Ксения Сябитова меньше чем за неделю до родов сообщила в личном блоге, что ждет ребенка. Малыш стал вторым в ее семье с мужем. Дочери Ксении и внучке Розы Сябитовой Мирославе этим летом исполнилось три года.
Звездная бабушка Роза Сябитова старается принимать активное участие в воспитании внучки. Она часто принимает Мирославу у себя в гостях, занимается с ней и рассказывает поклонникам, как растет и меняется девочка. Год назад малышка пошла в детский сад.
