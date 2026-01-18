Роза Сябитова раскаялась перед своими детьми: "Я совершала большую ошибку"

Телесваха Роза Сябитова поделилась личным опытом воспитания детей и раскрыла распространенную ошибку, которую допускают многие родители. Речь идет о стремлении дать детям все поровну — поделить время, внимание и подарки "одинаково". На первый взгляд такой подход кажется справедливым, но на практике он не работает.

Уравниловка: почему "поровну" — не всегда значит "справедливо"

Сама Роза вспоминает: у нее двое детей, и она столкнулась с той же дилеммой, что сейчас стоит перед ее дочерью, у которой двое разнополых детей. По словам Сябитовой, главная проблема уравниловки в том, что она не учитывает индивидуальные особенности детей.

"Я совершала большую ошибку, пытаясь дать им всего поровну. Одинаково, — поделилась Роза Сябитова в телеграм-канале. — Но уравниловка никогда не срабатывала".

Когда Роза осознала эту ошибку, она изменила подход. Вместо того чтобы дарить детям одинаковые подарки или уделять строго равное количество минут, она стала ориентироваться на потребности каждого.

"Дело в том, что дети не только разнополые, но разные по возрасту, значит у них разные потребности. Когда я это поняла, то стала дарить дочке большого плюшевого мишку, а сыну маленькую машинку, но из той самой коллекции, которую он собирает", — добавила Роза.

Роза Сябитова показала внуков

Эту публикацию в телеграм-канале Роза Сябитова сопроводила снимками внучки и внука. Малыши за последнее время заметно подросли.