Вскрылись новые детали измены Полины Дибровой мужу: "Настоящий водевиль"

Вскрылись некрасивые подробности адюльтера Полины Дибровой. Фактически она ушла от пожилого мужа к соседу. Более молодому, красивому и богатому. На момент начала романа с Полиной мужчина был женат. У него шестеро детей, младшему из которых всего год.

Как сообщает kp.ru, избранника Полины Дибровой зовут Роман Товстик. Ему 50 лет, и он — видный бизнесмен, вице-президент крупной компании по производству косметики и биологически активных добавок.

Шок для всех

Все окружение Товстика и Дибровых в шоке от такой развязки. Ведь семьи жили по соседству, дружили, ходили друг к другу в гости. Полина Диброва является крестной мамой одного из детей Романа Товстика и его супруги Елены. У пары их шестеро. Елена и Роман прожили в браке почти двадцать лет. И вот теперь разводятся. Роман Товстик сообщил о разрыве на своей страничке в соцсети.