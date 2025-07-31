Вскрылись новые детали измены Полины Дибровой мужу: "Настоящий водевиль"

Вскрылись некрасивые подробности адюльтера Полины Дибровой. Фактически она ушла от пожилого мужа к соседу. Более молодому, красивому и богатому. На момент начала романа с Полиной мужчина был женат. У него шестеро детей, младшему из которых всего год.
Как сообщает kp.ru, избранника Полины Дибровой зовут Роман Товстик. Ему 50 лет, и он — видный бизнесмен, вице-президент крупной компании по производству косметики и биологически активных добавок.
Шок для всех
Все окружение Товстика и Дибровых в шоке от такой развязки. Ведь семьи жили по соседству, дружили, ходили друг к другу в гости. Полина Диброва является крестной мамой одного из детей Романа Товстика и его супруги Елены. У пары их шестеро. Елена и Роман прожили в браке почти двадцать лет. И вот теперь разводятся. Роман Товстик сообщил о разрыве на своей страничке в соцсети.
"Сколько бы ни было вложено стараний сохранить брак — это стало невозможным. Видимо, всему приходит свое время, и оно зачастую становится началом нового витка для всех участников событий", — написал в личном блоге Роман Товстик.
Роман Товстик с женой и детьми. Фото: соцсети Романа Товстика
Снимал дом для встреч
Знакомые Дибровых и Товстиков все происходящее называют не иначе как водевилем.
"Все в окружении знали об их отношениях. Для встреч Роман снимал дом в 500 метрах от особняка, где живут Дибровы. Это настоящий водевиль", — рассказали знакомые семей.
Говорят, что 65-летний Дмитрий Дибров сейчас пребывает в глубоком шоке. Он боготворил молодую жену и никак не рассчитывал на подобный финал семейной жизни с ней.
Дмитрий Дибров женился на Полине в 2009 году. У пары три сына. Для жены Дибров построил особняк и назвал его ее именем — 'Вилла Полина'. Полина была четвертой женой телеведущего.
Не так давно Полина Диброва отметила свое 36-летие. Дмитрия Диброва на ее вечеринке не было.
Слухи о разводе Дибровых появились несколько недель назад. И на днях нашли свое подтверждение. О разрыве сообщил друг известного семейства.
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