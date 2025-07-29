Жена Диброва — о разводе с ним: "Просто Дмитрий улетел в Барселону"

Жена 64-летнего Дмитрия Диброва прокомментировала слухи о своем разводе с шоуменом. Она дала понять, что у них с телеведущим все хорошо. И они не собираются расставаться. Хотя ранее модель удалила все совместные фото из своего микроблога.

Кроме того, о разводе пары судачат друзья семьи. Они утверждают, что супруги вот-вот объявят о том, что они больше не вместе. Якобы Полина живет отдельно от мужа.

В окружении пары также намекали, что именно она стала инициатором развода. Так как красавице-жене шоумена хочется жить полной жизнью. Диброва же эти слухи опровергла. Она намекнула, что у них Дмитрием все хорошо.

"Мы не расстались, просто Дмитрий сегодня улетел в Барселону к друзьям, а я осталась в Москве. Больше никаких новостей у нас нет", — приводит Super.ru слова Полины.

Супруги вместе уже 16 лет. У них трое общих сыновей. С Полиной шоумен познакомился, когда той было всего 18 лет. Девушка не сразу согласилась встречаться с мужчиной, который старше ее на 30 лет. Диброву пришлось добиваться расположения эффектной модели.