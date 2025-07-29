Дибровой приписали роман с женатым бизнесменом с шестью детьми: "Приходилось тщательно скрывать"

36-летняя Полина Диброва объяснила, почему она перестала показывать мужа в соцсетях. Модель заверил, что об этом ее попросил сам Дмитрий. Якобы он сел на диету и готовит поклонникам сюрприз.

"Мы не расстались, я только что с Димой встречалась дома. Просто он сейчас находится в процессе похудения. И попросил какое-то время не снимать его, чтобы устроить сюрприз. Уже минус 20 килограммов! Все скоро обалдеют от того, как он здорово выглядит. Так что все хорошо", — говорит Полина.

Однако в окружении семьи шепчутся. что пара вот-вот подаст на развод. Приятели супругов, которые не пожелали раскрывать своих имен, заявили, что Полина встречается с женатым мужчиной. И у него есть шестеро детей. К слову, у самой модели есть три сына от Диброва.

"Ухажер Дибровой на данный момент женат, у него шестеро детей. Какое-то время Полине приходилось тщательно скрывать новые отношения, чтобы никого не травмировать. На данный момент все четверо участников ситуации думают, как красиво завершить свои браки", — приводит Starhit слова источника из окружения семьи.

Дмитрий и сам говорил, что его жена привлекает внимание мужчин. И когда та едет на кабриолете, поклонники бросают ей бумажки со своими номерами телефонов. Но их Полина якобы смывает в унитаз.