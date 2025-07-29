Друг семьи: Дибров разводится с женой Полиной после 16 лет брака

В Сети бурно обсуждают личную жизнь 65-летнего Дмитрия Диброва. Уже давно поползли слухи, что он вот-вот разведется с 36-летней Полиной. Теперь же в окружении пары заговорили о том, что супруги и правда уже не вместе и находятся на грани разрыва.
"У Полины своя отдельная личная и профессиональная жизнь… Это не основная причина, но разница в возрасте тоже сыграла роль. Полина в расцвете сил и хочет жить на полную катушку в хорошем смысле этого слова. У Дмитрия же совсем другой ритм», — рассказал kp.ru друг семьи Дибровых.
Сами Дибровы игнорируют слухи и никак не комментируют информацию о скором разводе. Но в окружении пары утверждают, что причина для расставания у них серьезная. И, возможно, в будущем Дмитрий и Полина сами расскажут обо всем поклонникам.
Сама Полина давно удалила все совместные фото с мужем. На днях модель отметила свое 36-летие. На мероприятии Дмитрия фанаты не заметили. Похоже, что жена не удосужилась пригласить телеведущего на праздник.
Полина Диброва ушла от мужа. Фото: Anatoly Lomohov / Global Look Press
Свадьбу они сыграли в 2009 году. За Полиной Дибров шоумен стал ухаживать, когда той было всего 18 лет. Но девушка долгое время отвергала знаки внимания мужчины, который старше ее на 30 лет. Однако телеведущему удалось завоевать ее сердце. От Диброва Полина родила троих сыновей: Александра, ему 16 лет, Федора, ему 11 лет, и Илью, ему 10 лет.
Ранее мы также писали, что подруга Полины пролила свет на ее развод: "Завистники". Подробности тут.
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