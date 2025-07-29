Друг семьи: Дибров разводится с женой Полиной после 16 лет брака

В Сети бурно обсуждают личную жизнь 65-летнего Дмитрия Диброва. Уже давно поползли слухи, что он вот-вот разведется с 36-летней Полиной. Теперь же в окружении пары заговорили о том, что супруги и правда уже не вместе и находятся на грани разрыва.

"У Полины своя отдельная личная и профессиональная жизнь… Это не основная причина, но разница в возрасте тоже сыграла роль. Полина в расцвете сил и хочет жить на полную катушку в хорошем смысле этого слова. У Дмитрия же совсем другой ритм», — рассказал kp.ru друг семьи Дибровых.

Сами Дибровы игнорируют слухи и никак не комментируют информацию о скором разводе. Но в окружении пары утверждают, что причина для расставания у них серьезная. И, возможно, в будущем Дмитрий и Полина сами расскажут обо всем поклонникам.

Сама Полина давно удалила все совместные фото с мужем. На днях модель отметила свое 36-летие. На мероприятии Дмитрия фанаты не заметили. Похоже, что жена не удосужилась пригласить телеведущего на праздник.