"Все хорошо": Лерчек родила четвертого ребенка

Блогер Валерия Чекалина, которая находится под домашним арестом, в четвертый раз стала мамой. Лерчек родила сына. Новость о пополнении подтвердила мама блогерши.

Лерчек стала мамой

Блогер Лерчек родила сына. Малыш стал четвертым ребенком Чекалиной. У нее есть трое детей, которые появились в ее браке с первым мужем Артемом Чекалиным. У молодой мамочки и ее малыша все хорошо.

"Да, Лера родила, все верно. Все, хорошо, спасибо", — подтвердила мама Лерчек в беседе с журналистами.

Появление ребенка Лерчек на свет омрачено одним неприятным обстоятельством. Валерия Чекалина сейчас находится под следствием. Против нее и ее бывшего мужа возбуждено уголовное дело. Совсем скоро бывшим супругам объявят приговор.

Не исключено, что Лерчек сможет избежать реального наказания за отмывание крупных сумм денег. Ведь теперь она мама новорожденного младенца.

Кто отец ребенка Лерчек

О четвертой беременности блогерши стало известно в середине ноября 2025 года. Отец ребенка — учитель танцев, аргентинец Луис Сквиччиарини.

Сначала он просто давал Валерии Чекалиной уроки танцев, а потом оба поняли, что их влечет друг к другу. Луис поддерживает Леру во время домашнего ареста. Он заботится о ней. Парочка вместе приезжала на судебные заседания.

Для Луиса новорожденный малыш стал первенцем. Можно предположить, что папа мальчика находится сейчас на седьмом небе от счастья. Луис давно мечтал о ребенке.