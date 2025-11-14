Находящаяся под домашним арестом блогер Лерчек ждет четвертого ребенка: кто отец

Валерия Чекалина, известная как блогер Лерчек, вновь беременна. Находящаяся под домашним арестом Лерчек предъявила суду соответствующую справку. Кто же отец будущего ребенка Чекалиной?

Блогер Лерчек в четвертый раз станет мамой

Блогер Валерия Чекалина ждет четвертого ребенка. Об этом журналистам сообщили в окружении Лерчек. Пикантность ситуации в том, что Чекалина сейчас находится под домашним арестом из-за уголовного преследования. И справка о ее беременности уже приобщена к материалам дела.

"К материалам следствия приобщена справка о беременности Чекалиной, выданная врачом-гинекологом", — рассказали знакомые с ситуацией.

Вероятно, Лерчек рассчитывает на смягчение наказания. Ведь совсем скоро она станет мамой. И суд вполне может учесть это обстоятельство при вынесении приговора.

В чем подозревается Лерчек

Блогеры Лерчек и ее бывший муж Артем Чекалин были задержаны в октябре 2024 года. В момент задержания у Лерчек случилась истерика. Бывшие супруги продавали марафоны в Сети, а деньги переводили на счета в зарубежных банках. Чекалины незаконно вывели более 250 миллионов рублей.

Больше года Лерчек и ее экс-супруг находятся под домашним арестом. Сообщалось, что Валерии начались серьезные проблемы со здоровьем.

Кто отец будущего ребенка Лерчек?

Кто является отцом будущего ребенка Лерчек, пока не известно. Чекалина — дама любвеобильная. Телезрители прекрасно помнят о ее интрижке с Натаном на шоу 'Звезды в джунглях'.

Лерчек совершенно не смущал тот факт, что Натан — мужчина женатый. Она же к тому моменту официально развелась с мужем Артемом Чекалиным, от которого родила троих детей. В браке Чекалины прожили двенадцать лет.

По слухам, после развода с мужем Лерчек закрутила роман с неким танцором. Но эта информация подтверждения не получила. Подруга Леры рассказывала, что у той есть мужчина, который ее обожает. И он даже простил ей интрижку с Натаном на съемках реалити-шоу.

По материалам РИА Новости

