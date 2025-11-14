Находящаяся под домашним арестом блогер Лерчек ждет четвертого ребенка: кто отец

Валерия Чекалина. Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Блогер Лерчек забеременела четвертым ребенком во время домашнего ареста

Валерия Чекалина, известная как блогер Лерчек, вновь беременна. Находящаяся под домашним арестом Лерчек предъявила суду соответствующую справку. Кто же отец будущего ребенка Чекалиной?

Блогер Лерчек в четвертый раз станет мамой

Блогер Валерия Чекалина ждет четвертого ребенка. Об этом журналистам сообщили в окружении Лерчек. Пикантность ситуации в том, что Чекалина сейчас находится под домашним арестом из-за уголовного преследования. И справка о ее беременности уже приобщена к материалам дела.

"К материалам следствия приобщена справка о беременности Чекалиной, выданная врачом-гинекологом", — рассказали знакомые с ситуацией.

Вероятно, Лерчек рассчитывает на смягчение наказания. Ведь совсем скоро она станет мамой. И суд вполне может учесть это обстоятельство при вынесении приговора.

В чем подозревается Лерчек

Блогеры Лерчек и ее бывший муж Артем Чекалин были задержаны в октябре 2024 года. В момент задержания у Лерчек случилась истерика. Бывшие супруги продавали марафоны в Сети, а деньги переводили на счета в зарубежных банках. Чекалины незаконно вывели более 250 миллионов рублей.

Больше года Лерчек и ее экс-супруг находятся под домашним арестом. Сообщалось, что Валерии начались серьезные проблемы со здоровьем.

Кто отец будущего ребенка Лерчек?

Кто является отцом будущего ребенка Лерчек, пока не известно. Чекалина — дама любвеобильная. Телезрители прекрасно помнят о ее интрижке с Натаном на шоу 'Звезды в джунглях'.

Лерчек совершенно не смущал тот факт, что Натан — мужчина женатый. Она же к тому моменту официально развелась с мужем Артемом Чекалиным, от которого родила троих детей. В браке Чекалины прожили двенадцать лет.

По слухам, после развода с мужем Лерчек закрутила роман с неким танцором. Но эта информация подтверждения не получила. Подруга Леры рассказывала, что у той есть мужчина, который ее обожает. И он даже простил ей интрижку с Натаном на съемках реалити-шоу.

