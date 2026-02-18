"Живет с постоянной болью": что происходит с беременной Лерчек — последние новости

Беременность, больница и запрет на телефон. Жизнь Валерии Чекалиной сейчас больше похожа на сериал. Лерчек ждет четвертого ребенка, и уже не первый раз за беременность попадает в стационар.

Беременность со скорой помощью

Четвертая беременность Лерчек протекает непросто. Валерия Чекалина уже несколько раз попадала в больницу. Недавно это случилось снова. Отец будущего малыша Луис Сквиччиарини подтвердил экстренную госпитализацию.

Причины он называть не стал, чтобы избежать сплетен. По словам Сквиччиарини, его невесте сейчас очень нелегко. Он дал понять, что переживает за Лерчек и будущего ребенка.

"Она живет с постоянной болью, спасают только обезболивающие, но она старается принимать их меньше, чтобы не вредить ребенку", — поделился Луис в личном блоге.

Любовь без официального оформления

Пара пока не закрепила свои отношения юридически. Валерия Чекалина проживает совместно с будущим супругом. Однако церемония бракосочетания состояться пока не может.

Прежде Лерчек сетовала, что не имеет возможности подать заявление в ЗАГС из‑за наложенных ограничений в виде домашнего ареста. Ей запрещено пользоваться средствами связи — интернетом и мобильным телефоном.

Проблемы с оформлением документов обусловлены уголовным преследованием. Популярную блогершу и ее бывшего мужа Артема Чекалина подозревают в нелегальном переводе денежных средств за рубеж. В рамках следственных мероприятий беременная знаменитость вынуждена соблюдать ограничения как в общении, так и в перемещениях.

Скоро в четвертый раз станет мамой

Валерия Чекалина и ее избранник, танцор Луис Сквиччиарини, ожидают появления общего ребенка. Пара готовится к рождению сына. Для иностранного возлюбленного Лерчек этот малыш будет первым ребенком.

Чекалина уже является матерью троих детей от прежнего супруга Артема Чекалина — двойняшек Алисы и Богдана, а также младшего сына Льва.

Забеременела Лерчек во время нахождения под домашним арестом. Вероятно, она надеется на смягчение приговора в связи с приближающимся появлением ребенка на свет.

А вы как думаете, суд учтет состояние Валерии Чекалиной? Ответьте в комментариях.