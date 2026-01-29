Партнера Лерчек и ее экс-мужа приговорили к 2,5 годам колонии: Чекалиным приготовиться?

Роман Вишняк, который работал с известными блогерами Валерией Чекалиной и ее бывшим мужем Артемом, приговорен к реальному сроку заключения. Что это значит для Лерчек и ее экс-супруга Артема? Постигнет ли их та же участь?
Партнер блогеров Роман Вишняк приговорен к тюрьме
Сегодня стало известно, что Романа Вишняка приговорили к 2,5 годам тюрьмы по этому делу. Вишняку также назначили штраф в размере 500 тысяч рублей. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда.
В ходе прений сторон государственный обвинитель просил назначить фигуранту наказание в виде четырех лет колонии общего режима со штрафом в миллион рублей. Ранее Вишняк полностью признал вину.
Чем именно занимался Роман Вишняк
По словам Вишняка, в его обязанности входила разработка сайта и приложения и открытие счетов на территории ОАЭ для реализации фитнес-марафонов.
По его утверждению, Артем Чекалин — бывший супруг Валерии — знал, что деньги поступают на расчетные счета нерезидента России в обход налоговой службы. Сама Лерчек, как заявил Вишняк, занималась рекламной съемкой.
Что касается бывших супругов, Артема и Валерии Чекалиных, то пока они находятся под домашним арестом. Парочка ждет своей участи. Какое наказание ждет Лерчек и Артема, скоро станет известно.
Что сейчас происходит в жизни Лерчек
Блогер Лерчек сейчас находится в прекрасном ожидании четвертого малыша. Ребенка она подарит своему новому возлюбленному, танцору из Аргентины. Луис Сквиччиарини поддерживает Валерию Чекалину во время судебных разбирательств. Он всегда находится рядом и сопровождает Лерчек на заседаниях.
Лерчек и ее возлюбленный Луис Сквиччиарини у здания суда. Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press
Недавно пара раскрыла пол будущего ребенка. У Лерчек и Луиса родится сын. О четвертой беременности блогерши стало известно в середине ноября 2025 года.
Лерчек надеется, что беременность позволит ей добиться более мягкого наказания. Будущая мама ждет, что наказание ей назначат условно. Пойдет ли все по ее плану, покажет время.
