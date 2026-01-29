Партнера Лерчек и ее экс-мужа приговорили к 2,5 годам колонии: Чекалиным приготовиться?

Роман Вишняк, который работал с известными блогерами Валерией Чекалиной и ее бывшим мужем Артемом, приговорен к реальному сроку заключения. Что это значит для Лерчек и ее экс-супруга Артема? Постигнет ли их та же участь?

Партнер блогеров Роман Вишняк приговорен к тюрьме

Сегодня стало известно, что Романа Вишняка приговорили к 2,5 годам тюрьмы по этому делу. Вишняку также назначили штраф в размере 500 тысяч рублей. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда.

В ходе прений сторон государственный обвинитель просил назначить фигуранту наказание в виде четырех лет колонии общего режима со штрафом в миллион рублей. Ранее Вишняк полностью признал вину.

Чем именно занимался Роман Вишняк

По словам Вишняка, в его обязанности входила разработка сайта и приложения и открытие счетов на территории ОАЭ для реализации фитнес-марафонов.

По его утверждению, Артем Чекалин — бывший супруг Валерии — знал, что деньги поступают на расчетные счета нерезидента России в обход налоговой службы. Сама Лерчек, как заявил Вишняк, занималась рекламной съемкой.

Что касается бывших супругов, Артема и Валерии Чекалиных, то пока они находятся под домашним арестом. Парочка ждет своей участи. Какое наказание ждет Лерчек и Артема, скоро станет известно.

Что сейчас происходит в жизни Лерчек

Блогер Лерчек сейчас находится в прекрасном ожидании четвертого малыша. Ребенка она подарит своему новому возлюбленному, танцору из Аргентины. Луис Сквиччиарини поддерживает Валерию Чекалину во время судебных разбирательств. Он всегда находится рядом и сопровождает Лерчек на заседаниях.