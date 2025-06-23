'Воскресший' Киркоров и Бузова нежно держались за руки на концерте Билана

Филипп Киркоров и Ольга Бузова дали повод говорить о себе, как о паре. Поп-король и экс-ведущая 'Дома-2' вместе посетили концерт Димы Билана на стадионе 'Динамо', Вели себя Киркоров и Бузова вполне однозначно.

'Воскресший' после сильного ожога руки и лечения в клинике Филипп Киркоров сейчас словно нагоняет упущенное. Он появляется абсолютно на всех светских мероприятиях и концертах. Поп-король посетил недавний концерт Димы Билана. Компанию Киркорову составила Ольга Бузова.

Как сообщает kp.ru, они сидели в одной ложе. Филипп Киркоров держал в своих руках руку Ольги Бузовой и поглаживал ее. Звезды всячески проявляли нежность друг к другу. Не считая нужным сдерживаться на публике.