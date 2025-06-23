'Воскресший' Киркоров и Бузова нежно держались за руки на концерте Билана

Филипп Киркоров и Ольга Бузова дали повод говорить о себе, как о паре. Поп-король и экс-ведущая 'Дома-2' вместе посетили концерт Димы Билана на стадионе 'Динамо', Вели себя Киркоров и Бузова вполне однозначно.
'Воскресший' после сильного ожога руки и лечения в клинике Филипп Киркоров сейчас словно нагоняет упущенное. Он появляется абсолютно на всех светских мероприятиях и концертах. Поп-король посетил недавний концерт Димы Билана. Компанию Киркорову составила Ольга Бузова.
Как сообщает kp.ru, они сидели в одной ложе. Филипп Киркоров держал в своих руках руку Ольги Бузовой и поглаживал ее. Звезды всячески проявляли нежность друг к другу. Не считая нужным сдерживаться на публике.
Киркоров и Бузова на концерте Билана. Фото: Михаил Фролов/'КП'
На концерте присутствовал и экс-бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян с женой Мари Краймбрери. Бузова поздравила пару с рождением первенца.
Для Филиппа Киркорова первая часть этого года ознаменовалась неприятными событиями. Поп-король потерял отца и получил сильные ожоги во время своего шоу в Санкт-Петербурге.
На фоне сахарного диабета, которым страдает поп-король, раны плохо заживали. Филиппу Киркрову пришлось несколько недель проходить лечение в клинике. Он отменил все свои выступления и концерты.
Но недавно Киркоров начал выходить в свет. Он выступил на свадьбе в Узбекистане. Поклонники тогда обратили внимание на почерневшую руку поп-короля.
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