Пластический хирург — о состоянии Киркорова: "Правду знают только лечащие врачи"

Пластический хирург Святослав Стрелин высказал свои версии по поводу заболевания Филиппа Киркорова. Специалист считает, что от поклонников артиста скрывают правду. И на самом деле все обстоит несколько иначе, чем сообщают представителя поп-короля.

Врачи Святослав Стрелин оценил информацию, которая публиковалась в СМИ по поводу заболевания Филиппа Киркорова. И нашел несколько несостыковок.

Он считает, что поп-король попал в клинику не из-за ожогов. А по несколько другой причине. Разглашать ее представили звезды не считает нужным.

"Есть подозрения, что это не бурсит с его легким течением даже при декомпенсированном сахарном диабете, особенно у человека, который тщательно следит за своим здоровьем. Настоящую правду знают только лечащие врачи стационара", — цитирует MK.RU Святослава Стрелина.

По мнению эксперта тяжелое состояние Киркорова ожоги спровоцировать не могли. Тем более, что в клинику он попал через 2-3 недели после травмы.

Слабые ожоги лечатся амбулаторно. Даже если речь идет о наличии сахарного диабета. Стрелин же полагает, что Киркоров получил на шоу в Санкт-Петербурге довольно легкие ожоги, поскольку смог продолжить концерт и не был госпитализирован сразу.

О госпитализации Филиппа Киркорова стало известно 23 мая. Тогда же сообщалось, что ухудшение состояния поп-короля связано с ожогами.

Сейчас Филипп Бедросович чувствует себя намного лучше. 7 июня он даже появился на публике. Киркоров отметился на Премии Муз-ТВ.