Рудковская — о Киркорове: "Ходили страшные слухи об ампутации руки"

Продюсер Яна Рудковская в своем телеграм-канале подвела некоторые итоги Премии Муз ТВ-2025. Отдельно она отметила певца Филиппа Киркорова. Яна заявила, что поп-король сделал невиданное усилие над собой. И все — ради того, чтобы порадовать поклонников.

Яна Рудковская отдельно отметила мужество Киркорова. Она уточнила, что тот появился на публике впервые после болезни и долгого лечения.

"В тусовке ходили страшные слухи об ампутации руки Легенды… Да, да были и такие. Не могу сказать, что ему далось это появление легко, но он это сделал! Желаю своему другу восстановить силы и здоровье до конца! Мы его все очень любим и ждем его эффектного появления на 'Новой Волне; — написала Яна Рудковская.

Филипп Киркоров уже несколько недель проходит лечение в одной из столичных клиник. Впервые за сорок лет певец отменил все выступления и концерты.

В больницу Киркоров попал из-за сильных ожогов. Травму он получил во время своего шоу в Санкт-Петербурге. На Филиппе Киркорове прямо на сцене загорелась одежда.

Ожоги долго не заживали из-за того, что Филипп Киркоров страдает сахарным диабетом. Врачам пришлось поместить знаменитость под свое полное наблюдение.

Но все же ради появления на Премии Муз ТВ Киркоров позволил себе нарушить предписанный медиками режим.