Рудковская — о Киркорове: "Ходили страшные слухи об ампутации руки"

Продюсер Яна Рудковская в своем
Яна Рудковская отдельно отметила мужество Киркорова. Она уточнила, что тот появился на публике впервые после болезни и долгого лечения.
"В тусовке ходили страшные слухи об ампутации руки Легенды… Да, да были и такие. Не могу сказать, что ему далось это появление легко, но он это сделал! Желаю своему другу восстановить силы и здоровье до конца! Мы его все очень любим и ждем его эффектного появления на 'Новой Волне; — написала Яна Рудковская.
Филипп Киркоров уже несколько недель проходит лечение в одной из столичных клиник. Впервые за сорок лет певец отменил все выступления и концерты.
В больницу Киркоров попал из-за сильных ожогов. Травму он получил во время своего шоу в Санкт-Петербурге. На Филиппе Киркорове прямо на сцене загорелась одежда.
Ожоги долго не заживали из-за того, что Филипп Киркоров страдает сахарным диабетом. Врачам пришлось поместить знаменитость под свое полное наблюдение.
Но все же ради появления на Премии Муз ТВ Киркоров позволил себе нарушить предписанный медиками режим.
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