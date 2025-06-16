Киркоров напугал почерневшей рукой на свадьбе в Ташкенте

Филипп Киркоров в выходные отметился на свадьбе миллионеров в Ташкенте. Вели торжество Ксения Собчак и Иван Ургант. Поп-король предстал перед публикой заметно похудевшим и с почерневшей рукой. Что происходит с Филиппом Бедросовичем?
Филипп Киркоров вернулся к активной жизни после лечения в клинике. Поп-король успел слетать на свадьбу в Ташкент. Как сообщает kp.ru, торжество по случают бракосочетания закатил местный богач. На свадьбу было потрачено порядка 50-ти миллионов рублей.
Позволить себе пригласить в качестве ведущих Собчак и Урганта может далеко не каждый состоятельный человек! Киркоров пел для гостей этого праздника жизни.
В Сети появилось видео с торжества. На кадрах видно, что Киркоров сдал. Он исхудал. А его рука почернела. Возможно, она выглядит так из-за татуировок.
Иван Ургант, Филипп Киркоров и Ксения Собчак на свадьбе в Узбекистане. Фото: кадр видео
"Отощал совсем", "Что с рукой? Почему черная", "Шея. Что у Филиппа с шеей?" — обсудили в Сети внешний вид Филиппа Киркорова.
Поп-король несколько недель проходил лечение в клинике. По официальной информации, болезнь Киркорова спровоцировал ожог. Травму Филипп Бедросович получил во время шоу в Санкт-Петербурге. Тогда на нам загорелась одежда прямо на сцене.
Ситуацию осложнил сахарный диабет. На его фоне рана плохо заживала. Потребовалась помощь врачей и их пристальное наблюдение.
Но пластический хирург Святослав Стрелин заявил, что поклонникам не говорят всей правды о болезни Филиппа Киркорова. Он уверен, что все гораздо серьезнее, чем сообщают представители поп-короля.
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