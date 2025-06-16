Киркоров напугал почерневшей рукой на свадьбе в Ташкенте

Филипп Киркоров в выходные отметился на свадьбе миллионеров в Ташкенте. Вели торжество Ксения Собчак и Иван Ургант. Поп-король предстал перед публикой заметно похудевшим и с почерневшей рукой. Что происходит с Филиппом Бедросовичем?

Филипп Киркоров вернулся к активной жизни после лечения в клинике. Поп-король успел слетать на свадьбу в Ташкент. Как сообщает kp.ru, торжество по случают бракосочетания закатил местный богач. На свадьбу было потрачено порядка 50-ти миллионов рублей.

Позволить себе пригласить в качестве ведущих Собчак и Урганта может далеко не каждый состоятельный человек! Киркоров пел для гостей этого праздника жизни.

В Сети появилось видео с торжества. На кадрах видно, что Киркоров сдал. Он исхудал. А его рука почернела. Возможно, она выглядит так из-за татуировок.