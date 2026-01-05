С кем на самом деле Анастасия Волочкова улетела на Мальдивы – молодой, красивый

Для некоторых публичных людей новогодние праздники — это не просто отдых, а особая традиция, которую они стремятся соблюдать из года в год. У балерины Анастасии Волочковой такой традицией стали ежегодные поездки на Мальдивы, и нынешний сезон не стал исключением.

Двадцать восьмой визит и неизменный спутник

На тропическом острове 49-летняя артистка отдыхает не одна. Компанию ей в этом путешествии составляет молодой танцор Марчел Абаби, которому всего 26 лет. Именно он сопровождал Волочковую и в прошлогодней поездке.

В своих социальных сетях балерина с юмором назвала курорт своей "мальдивской дачей", отметив, что это уже ее 28-й визит за последние 13 лет.

Марчел, участвующий в шоу Волочковой "Одержимость", уже больше года является частью ее окружения. На совместных фото она подписывает его как "невероятного друга".

Сам танцор, родившийся в молдавской деревне и прошедший путь от сельского мальчика до солиста столичного ансамбля, не скрывал, что столь роскошный отдых оплачивает именно Волочкова. Его карьера получила новый импульс после переезда в Москву в 2019 году, где ему улыбнулась удача в лице знаменитой балерины, сделавшей его своим протеже.

Пусть говорят

Фотографии с отдыха традиционно вызывают активное обсуждение в Сети. Помимо совместных кадров, внимание привлек и провокационный снимок, опубликованный еще в июле, на котором Волочкова позирует топлес, положив голову на плечо Марчела. Говорят, у молодых людей роман.

Многие подписчики обращают внимание, что на курорте она часто появляется с бокалом просекко в руках. Слухи о ее пристрастии к алкоголю ходят давно, особенно после ее участия в скандальном проекте "Под капельницей", где звезды пытались бороться с зависимостями.

Хотя сама Анастасия всегда настаивала, что практически не употребляет спиртное из-за насыщенного графика, в шоу она оказалась в состоянии опьянения. Позже балерина объяснила этот инцидент, обвинив создателей программы в том, что они намеренно спаивали участников ради эффектных кадров и накала страстей.