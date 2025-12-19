Волочкова на фоне истории с Долиной вспомнила, как лишилась квартиры: "Мы остались на улице"

Скандалы с жильем буквально преследуют звезд. К истории Ларисы Долиной добавилась личная драма Анастасии Волочковой. Балерина призналась, что много лет назад ее семья тоже осталась без квартиры из-за мошенников.

Исповедь звезды балета

49-летняя Анастасия Волочкова рассказала, что она и ее семья когда-то стали жертвами аферистов. Балерина поделилась подробностями и сравнила свою историю с ситуацией Ларисы Долиной.

По словам знаменитости, трагедия произошла, когда ей было всего 17 лет. Тогда она только начинала карьеру и была принята солисткой в Мариинский театр. Родители мечтали поддержать дочь и изменить жизнь семьи.

Балерина отметила, что родители решили переехать с окраины города в центр Санкт-Петербурга. Они хотели, чтобы юная солистка жила ближе к театру и не тратила силы на долгую дорогу.

"Они продали нашу двухкомнатную квартиру, а папа — свое место в гараже. Но когда деньги отдали, на следующий день эта маклер сообщила, что на нее напали бандиты и у нас нет теперь ни квартиры, ни денег. Нападавших, конечно, не нашли. И есть большие сомнения, что это было просто ограбление, я думаю, это была настоящая мошенническая схема", — призналась Анастасия Волочкова в беседе с MK.RU .

Так семья осталась без собственного жилья и без накоплений. Мечта о жизни в центре города превратилась в тяжелейшее испытание.

"В одночасье мы остались на улице", — рассказала балерина.

Коммунальная квартира вместо новой жизни

Звезда сообщила, что после этой истории ее семье пришлось жить в коммунальной квартире. Для молодой балерины это стало серьезным ударом. Пережитое в юности изменило отношение Волочковой к любым рискам и обещаниям легкой выгоды.

Она отметила, что после такого жизненного опыта ей теперь не страшны современные звонки мошенников. Балерина заявила, что подобные попытки обмана на нее больше не действуют.

Параллели с делом Ларисы Долиной

Об этой давней истории Анастасия Волочкова вспомнила на фоне скандала с Ларисой Долиной. Певица летом 2024 года продала свою квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей, а деньги передала мошенникам. Но затем осознала, что произошло, и пошла в суд.

Инстанция отменила сделку купли-продажи. Долина забрала себе квартиру и не стала возвращать деньги покупательнице, Полине Лурье. Разразился жуткий скандал. А на днях состоялось заседание Верховного суда, который встал на сторону Лурье.

Долина должна в течение ближайшего месяца освободить квартиру. Владелицей жилья признана Полина Лурье. Сейчас молодая женщина готовится к ремонту, она планирует переделать квартиру под себя.

Что касается Ларисы Долиной, то после заседания Верховного суда она еще на связь не выходила и не комментировала произошедшее.

