Как Полина Лурье поступит с квартирой Ларисы Долиной: "Планирую пригласить дизайнера"

Полина Лурье празднует победу над Ларисой Долиной и готовится отпраздновать новоселье в квартире в Хамовниках. Полина появилась в шоу 'Пусть говорят'. Во время эфира на Первом канале она рассказала о своих ближайших планах.

Полина на связи

В студию шоу 'Пусть говорят' Полина Лурье лично приехать не смогла. Но все же вышла в прямой эфир по телефону и впервые публично высказалась о скандальном деле.

"Я сейчас со своими детьми и семьей. Мы очень рады и отмечаем важный для нас день — победу", — сказала Лурье и поблагодарила всех, кто ее поддерживал.

Полина сразу дала понять: роскошные апартаменты она покупала не ради выгодной сделки. Она рассказала, что искала недвижимость не с целью инвестиций, а для проживания. Лурье уточнила, что искала подходящее жилище для себя и детей.

Переделает квартиру 'под себя'

Полина Лурье рассказала, что у нее с Ларисой Долиной совершенно разные вкусы. Поэтому она намерена полностью изменить интерьер квартиры. Полина переделает все под себя и детей.

"Я планирую пригласить дизайнера и сделать ремонт в более современном стиле", — поделилась Лурье.

В какую сумму обойдется ремонт, Полина Лурье пока не считала. Но явно, что деньги уйдут немалые. Полину это не пугает, ведь она выиграла суд у Долиной. Еще недавно это казалось невозможным!

Новая жизнь и обещанное новоселье

Полина надеется, что заветные ключи от квартиры получит уже совсем скоро. Покупательница призналась, что рассчитывает въехать в новое жилье в ближайшее время. Более того, она прямо в эфире пригласила Дмитрия Борисова на будущий праздник.

"Как только появится возможность. Я надеюсь, что скоро", — добавила Полина.

Во время эфира она подтвердила, что сама Лариса Долина участвовала в судьбоносной сделке. Певица подробно рассказывала покупательнице обо всех нюансах квартиры и района, в котором она находится.

Полина подчеркнула, что подошла к выбору жилья максимально серьезно. В суде стало известно, что она рассматривала для покупки 16 объектов недвижимости.

Что случилось с квартирой Долиной

Певица Лариса Долина некоторое время назад продала свою роскошную квартиру в Хамовниках. А потом звезда обратилась в суд и потребовала признать сделку недействительной. Долина объяснила, что действовала под давлением мошенников и не отдавала отчета в своих поступках.

Суд вернул Долиной квартиру, а заодно вырученные за нее деньги. Разразился жуткий скандал. Но справедливость все же восторжествовала.

Состоялось заседание Верховного суда, в итоге которого было принято решение о действительности сделки купли-продажи. Ларисе Долиной предписано передать квартиру Полине Лурье и освободить проданную жилплощадь.

Певица Наталья Штурм в беседе с Teleprogramma.org заявила, что такой итог стал возможным благодаря общественному мнению и действиям журналистов, которые привлекали внимание к проблеме.

