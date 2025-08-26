Во сколько миллионов обошлась свадьба Муцениеце и Дранги — дороже, чем у Павла и Зепюр

Поклонники Агаты Муцениеце не упустили случая "поддеть" новую жену Павла Прилучного. И все благодаря тому, что журналисты подсчитали, сколько стоила свадьба актрисы из фильма "Тобол" с 41-летним аккордеонистом Петром Дрангой.

Муцениеце сыграла свадьбу в важную дату для Прилучного

Свадьбу Агата и Петр сыграли 25 августа. Ровно три года назад в этот же день на Зепюр Брутян женился Павел Прилучный. Вот такое необычное совпадение. Кстати, их свадьба обошлась куда дешевле. Примерно в 5 млн рублей. В то время, как жених Муцениеце заплатил за торжество около 6 млн рублей.

Торжество Агаты Муцениеце в Императорском яхт-клубе

Банкет для беременной 36-летней невесты Дранга устроил в элитном месте. Они сняли площадку под свадебное застолье в Императорском яхт-клубе, в самом центре Москвы. Из угощений для гостей была водка и соленья. Не обошлось и без деликатесов, горячих блюд и десерта.

Для свадьбы влюбленные сняли все здание яхт-клуба с прилегающей территорией. За аренду помещения они заплатили порядка миллиона рублей. Кстати, яхт-клуб находится на территории "Красного Октября", прямо у памятника Петру I. Молодоженов вполне устроило то, что за забором есть уличная охраняемая площадка. Как пишет Telegram-канал Shot , праздные зеваки не смогли бы подглядеть за торжеством.

Свадьба Агаты Муцениеце для своих?

Похоже, Агата и Павел хотели провести свадебное гулянье в тайне ото всех. Они даже попросили гостей не выкладывать фото и видеокадры с торжества в соцсети.

Еще около 3 млн рублей Муцениеце и Дранга потратили на подготовку к свадьбе. У них был фотограф, видеограф и ведущий свадьбы. Сбор невесты прошел в Barvikha Hotel & Spа, а фотосессию устроили в пятизвездочном отеле "Арарат Парк Хаятт", рядом с Большим театром.

Декор банкетного зала обошелся паре еще в 500 тысяч рублей, а скромное застолье — в 1,5 млн рублей.