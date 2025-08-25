Стало известно, чью фамилию от двух мужей оставила себе Агата Муцениеце

У общественности появились все причины считать, что Агата Муцениеце вышла замуж за аккордеониста Петра Дрангу. Тем более что актриса косвенно подтвердила это в своем микроблоге. Экс-жена Павла Прилучного сменила фамилию на Дранга. Видимо, теперь у Агаты новый паспорт замужней женщины.

Свадьба была тайной?

Муцениеце и Дранга не стали освещать свою женитьбу. Возможно, на этом настоял жених. Ведь Петр не раз отказывался комментировать личную жизнь. Рассказывать журналистам он готов только о своих концертах и творческих планах.

Все, что касается Агаты, он не комментирует. Однако пара договорилась устроить пышное гендер-пати, на котором они узнали пол будущего ребенка. У Муцениеце будет дочка.

На вечеринке присутствовал и сын Агаты — Тимофей. Мальчик больше года жил с отцом и мачехой Зепюр Брутян. Она, к слову, останется единственной Прилучной. Ведь у Муцениеце теперь другая фамилия.

Торжества не было

Поклонники уверены, что из-за беременности у Агаты уже приличный срок. Они с Петром не стали играть традиционную свадьбу с платьем невесты и фатой. Возможно, супруги просто тайно расписались в ЗАГСе, избегая при этом лишней шумихи. Также есть вероятность, что Агата и Петр устроили скромный свадебный ужин для самых близких. Интересно, как на свадьбу бывшей жены отреагировал Прилучный.

Говорят, что Тимофей отписался от отца в социальных сетях. Хотя представители Павла уверены, что это за сына сделала Муцениеце. С такой целью, чтобы Прилучный не смог увидеть кадры с проведения гендер-пати. Хотя о беременности Агаты тот и так уже давно узнал.