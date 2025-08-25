Как Брутян изящно напомнила о себе на фоне свадьбы Муцениеце — "притянула" Прилучного

Зепюр Брутян не упустила случая напомнить о себе на фоне свадьбы Агаты Муцениеце. Актриса сменила фамилию — теперь она Дранга. Так, бывшая жена Павла Прилучного дала понять, что вышла замуж. И это не удивительно: ведь Агата находится на поздних сроках беременности.

У Брутян годовщина с Прилучным

Пользователи Сети уверены, что Брутян не смогла смолчать. Именно поэтому она решила напомнить о важном событии для ее семьи. 25 августа они поженились с Прилучным. В браке влюбленные уже три года. И за это время успели стать родителями. Зепюр подарила мужу сына Микаэля.

"Три года назад наши пути пересеклись на важном событии — вашей свадьбе. Это было невероятно красиво и неповторимо", — такое поздравление разметила в stories микроблога Зепюр, словно желая напомнить поклонникам о важной для них с Павлом дате.

Агата осталась без платья невесты?

Далее Брутян стала публиковать архивные свадебные фото, на которых она запечатлена в образе блистательной невесты. И тут поклонники заметили, что Зепюр могла сделать это в пику Агате. Ведь та, будучи беременной, едва ли смогла приобрести свадебный наряд.

Скорее всего, Муцениеце просто расписалась с Петром Дрангой в ЗАГСе. И, вероятно, молодожены устроили семейный ужин в ресторане для самых близких. Едва ли сейчас актриса думает о пышном торжестве. Особенно учитывая ее интересное положение.