Визажистка Галустяна сделала заявление об отце сына: "Безумно благодарна"

Визажистка Михаила Галустяна Милена Шевченко одна растит двоих сыновей. В личном блоге она пролила свет на отцовство детей. В Сети считают, что второго ребенка Шевченко родила от Галустяна. Что говорит об этом Милена.

Недавно ставшая мамой во второй раз Милена ответила на вопросы подписчиков об отцах ее сыновей. Она дала понять, что сама выбрала в одиночку растить детей.

"Мой любимый вопрос про мужа или 'где отец?'. Ребят, 21 век. Вы много семей с отцами знаете? Ладно, шутка. С детства решила, что замуж я абсолютно не хочу выходить. Я придерживаюсь своих решений", — рассказала Милена Шевченко в личном блоге.

Она считает, что ее дети замечательно чувствуют себя и без пап. Мужской пример мальчикам подает отец Милены, их дедушка. Он занимается внуками и приучает их к спорту.