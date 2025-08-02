Визажистка Галустяна сделала заявление об отце сына: "Безумно благодарна"

Визажистка Михаила Галустяна Милена Шевченко одна растит двоих сыновей. В личном блоге она пролила свет на отцовство детей. В Сети считают, что второго ребенка Шевченко родила от Галустяна. Что говорит об этом Милена.
Недавно ставшая мамой во второй раз Милена ответила на вопросы подписчиков об отцах ее сыновей. Она дала понять, что сама выбрала в одиночку растить детей.
"Мой любимый вопрос про мужа или 'где отец?'. Ребят, 21 век. Вы много семей с отцами знаете? Ладно, шутка. С детства решила, что замуж я абсолютно не хочу выходить. Я придерживаюсь своих решений", — рассказала Милена Шевченко в личном блоге.
Она считает, что ее дети замечательно чувствуют себя и без пап. Мужской пример мальчикам подает отец Милены, их дедушка. Он занимается внуками и приучает их к спорту.
Новорожденный сын визажистки Галустяна. Фото: соцсети Милены Шевченко
"Я безумно благодарна за прекрасных сыновей. Но жить под одной крышей с мужчиной я не могу и не хочу", — заключила Милена.
В Сети же считают, что отцом младшего сына Милены Шевченко вполне может быть Михаил Галустян. Визажистка и шоумен работали вместе на съемочной площадке шоу 'Новые звезды в Африке'. Их, по некоторым данным, связывала не только работа.
А в тот день, когда Галустян объявил о разводе, Милена сообщила о беременности. Все решили, что она и стала причиной разрыва шоумена с женой Викторией.
Но Шевченко опровергла подозрения в отношениях с Галустяном. Она заявила, что к ее беременности Михаил не причастен. О том, что в их браке не было измен, высказалась и Виктория Галустян.
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