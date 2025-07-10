Беременная визажистка Галустяна показала лицо будущего ребенка: похож на папу?

Беременная визажистка Михаила Галустяна, Милена, вновь дала повод говорить о себе. В личном блоге она поделилась снимком с УЗИ. В кадре крупным планом видно лицо будущего ребенка. Все рассматривают его. Похож кроха на Галустяна или нет?
Милена совсем скоро родит мальчика. Она готовится к этому событию. В личном блоге будущая мама поделилась кадрами с УЗИ. На фото запечатлен будущий ребеночек Милены. За кадром звучит текст на английском языке.
"Привет, мама! Я знаю, ты долго меня ждала. Иногда это трудно. И я тоже очень хочу увидеться с тобой. Я обещаю, что приду к тебе очень скоро, в 2025 году!" — говорит будто бы будущий ребенок.
Фото УЗИ будущего малыша визажистки Милены. Фото: соцсети
Пользователи с особым пристрастием разглядывают кадры. Они пытаются найти сходство будущего ребенка Милены с Михаилом Галустяном. Но пока сходятся на том, что у крохи явно мамины губки.
Так Милена выглядит сейчас, накануне родов. Фото: соцсети
Визажистку по имени Милена заподозрили в беременности от Михаила Галустяна весной этого года. Так совпало, что Галустян объявил о разводе с женой, а Милена показала свой подросший живот практически в один момент.
Интересующиеся чужой жизнью граждане тут же сопоставили два события. Вердикт был вынесен однозначный: бывшая визажистка Михаила Галустяна беременна от него. И поэтому Галустян оставил жену Викторию и двух дочерей.
Эти домыслы опровергла сначала Милена. Она подтвердила, что работала с Михаилом на проекте ТНТ 'Звезды в Африке'. Но ребенка ждет от другого человека.
Позже подключилась и Виктория Галустян. Она заявила, что Михаил ей не изменял.
Читайте также: