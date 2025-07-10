Беременная визажистка Галустяна показала лицо будущего ребенка: похож на папу?

Визажистку по имени Милена заподозрили в беременности от Михаила Галустяна весной этого года. Так совпало, что Галустян объявил о разводе с женой, а Милена показала свой подросший живот практически в один момент.

Интересующиеся чужой жизнью граждане тут же сопоставили два события. Вердикт был вынесен однозначный: бывшая визажистка Михаила Галустяна беременна от него. И поэтому Галустян оставил жену Викторию и двух дочерей.

Эти домыслы опровергла сначала Милена. Она подтвердила, что работала с Михаилом на проекте ТНТ 'Звезды в Африке'. Но ребенка ждет от другого человека.

Позже подключилась и Виктория Галустян. Она заявила, что Михаил ей не изменял.