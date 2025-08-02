Визажистка Галустяна впервые показала новорожденного сына: темноволосый, смуглый

"Случилась наша первая прогулка", — подписала кадры Милена Шевченко.

Сын Милены появился на свет 27 июля. Он стал вторым ребенком визажистки Михаила Галустяна. У Шевченко есть сын Артур, которому уже семь лет.

О Милене в Сети заговорили в мае этого года. Ей приписали роман с Михаилом Галустяном и даже беременность от него. Дело в том, что Милена рассекретила свое интересное положение в тот же день, когда Галустян объявил о разводе с женой Викторией.

Сплетники тут же решили, что Милена ждет ребенка от Михаила Галустяна. Ведь она была его визажисткой на шоу ТНТ 'Новые звезды в Африке'.

Шевченко тогда немедленно опровергла эти домыслы. Она заявила, что знакома с шоуменом. Но он не имеет никакого отношения к ее беременности.