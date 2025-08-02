Визажистка Галустяна впервые показала новорожденного сына: темноволосый, смуглый

Милена Шевченко поделилась в личном блоге трогательными кадрами. Визажистка Галустяна запечатлела новорожденного сынишку в коляске. Молодая мама вышла на первую прогулку с малышом.
26-летняя Милена Шевченко показала новорожденного сына впервые. Она нарядила кроху для первой в его жизни прогулки в белое боди с принтом в виде звезд. Малыш спал в коляске, пока мама прогуливалась с ним. Подписчики обратили внимание на внешность новорожденного. У сына Милены темные волосы и смугловатый оттенок кожи.
Новорожденный сын визажистки Михаила Галустяна. Фото: соцсети Милены Шевченко
"Случилась наша первая прогулка", — подписала кадры Милена Шевченко.
Сын Милены появился на свет 27 июля. Он стал вторым ребенком визажистки Михаила Галустяна. У Шевченко есть сын Артур, которому уже семь лет.
О Милене в Сети заговорили в мае этого года. Ей приписали роман с Михаилом Галустяном и даже беременность от него. Дело в том, что Милена рассекретила свое интересное положение в тот же день, когда Галустян объявил о разводе с женой Викторией.
Сплетники тут же решили, что Милена ждет ребенка от Михаила Галустяна. Ведь она была его визажисткой на шоу ТНТ 'Новые звезды в Африке'.
Шевченко тогда немедленно опровергла эти домыслы. Она заявила, что знакома с шоуменом. Но он не имеет никакого отношения к ее беременности.
Милена Шевченко. Фото: соцсети Милены Шевченко
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