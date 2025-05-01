Визажистка Галустяна сообщила о беременности

Эффектная брюнетка по имени Милена разместила в личном блоге кадры, на которых предстала с округлившимся и вполне внушительных размеров животом.

Красотка сообщила, что ждет второго ребенка. Это будет мальчик. Пикантность ситуации состоит в том, что Милена предъявила публике живот в тот же день, когда шоумен, продюсер и актер Михаил Галустян сообщил о разводе с женой Викторией.

Телеграм-каналы уже назвали Милену разлучницей, ради которой Галустян и порвал с супругой после почти восемнадцати лет брака.

Все дело в том, что Милена и Михаил Галустян знакомы уже пару лет. Она работала визажисткой на съемках реалити-шоу «Новые звезды в Африке», ведущими которого были Ольга Бузова и Михаил Галустян.