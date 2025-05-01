Визажистка Галустяна сообщила о беременности

Эффектная брюнетка по имени Милена разместила в личном блоге кадры, на которых предстала с округлившимся и вполне внушительных размеров животом.
Красотка сообщила, что ждет второго ребенка. Это будет мальчик. Пикантность ситуации состоит в том, что Милена предъявила публике живот в тот же день, когда шоумен, продюсер и актер Михаил Галустян сообщил о разводе с женой Викторией.
Телеграм-каналы уже назвали Милену разлучницей, ради которой Галустян и порвал с супругой после почти восемнадцати лет брака.
Все дело в том, что Милена и Михаил Галустян знакомы уже пару лет. Она работала визажисткой на съемках реалити-шоу «Новые звезды в Африке», ведущими которого были Ольга Бузова и Михаил Галустян.
Визажистка Михаила Галустяна беременна. От него? Фото: соцсети
Кстати, Милена в личном блоге публиковала совместное фото с Михаилом Галустяном. Было это в феврале 2023 года.
«Очень подходите друг другу», — написала тогда в комментариях знакомая Милены.
Визажистка удалять его не стала.
Михаил Галустян и визажистка Милена. Фото: соцсети
Милена незамужем, у нее есть старший сын. Имя отца своего будущего ребенка она не раскрывает. По этой причине в Сети предположили, что это вполне может Михаил Галустян.
Накануне шоумен объявил, что развелся с женой Викторией. И произошло это знаменательное в его жизни событие несколько месяцев назад. Галустян уточнил, что не видит никакой трагедии в разводе, считая, что это начало нового этапа.