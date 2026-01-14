Названы дата и место прощания с Игорем Золотовицким

Церемония прощания с известным актером, режиссером, ректором школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким состоится 17 января на сцене МХТ имени Чехова, где он прослужил свыше четырех десятилетий.

Где пройдет прощание с Игорем Золотовицким и его отпевание

Затем в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках пройдет отпевание. Местом упокоения Игоря Яковлевича станет Троекуровское кладбище.

Заслуженный артист России покинул этот мир утром 14 января. Причиной его смерти стал стремительно развившийся рак желудка, который диагностировали лишь полгода назад.

Кто был с Игорем Золотовицим в последние дни его жизни

В МХТ выразили глубокие соболезнования родным и друзьям актера, отметив, что Игорь Золотовицкий был человеком, на которого всегда можно было положиться. Он первым приходил на помощь в трудную минуту.

"К сожалению, его собственная болезнь оказалась неизлечимой", — добавили в театре.

До последних дней рядом с Игорем Яковлевичем были жена Вера Харыбина и сыновья Алексей и Александр, которые, как и отец, посвятили себя искусству.