Зудина, Меньшиков, Урсуляк, Гагарина высказались об уходе Золотовицкого: "Самый веселый и добрый волшебник"

Зимнее утро в Москве оборвало жизнь человека, которого театральный мир считал своим сердцем.

Последние дни ректора Школы-студии МХАТ

Утром 14 января в одной из московских больниц ушел из жизни актер и режиссер Игорь Золотовицкий. Ректора Школы-студии МХАТ госпитализировали 10 января в крайне тяжелом состоянии. Начало прохождения курса химиотерапии не дало результатов. Игорю Золотовицкому становилось только хуже.

О раке желудка ректор школы-студии МХАТ узнал в прошлом году. Несмотря на такие страшные известия, он не бросил своих студентов, сцену и хранил свой страшный недуг в тайне.

Поэтому известие об уходе Игоря Яковлевича стало громом среди ясного неба. Артисты, хорошо знавшие Игоря Золотовицкого и входившие в число его учеников, поделились своими эмоциями с общественностью.

Что об уходе Игоря Золотовицкого говорят Олег Меньшиков, Марина Зудина, Александра Урсуляк и Полина Гагарина

Олег Меньшиков отреагировал на уход коллеги по цеху лаконично и очень лично. Он опубликовал общее с Золотовицким фото в личном блоге и подписал его: "Прощай, Игорь… Светлая память".

Марина Зудина поделилась теплым архивным кадром. Актриса опубликовала фото Игоря Яковлевича с ее дочкой Марией.

По словам актрисы, уход Игоря Яковлевича стал для нее личной потерей. Как говорит Марина Зудина, актер и режиссер обладал невероятным чувством юмора и спешил на помощь тем, кому она была необходима. Также актриса назвала Игоря Золотовицкого самым МХАТовским по духу и по отношению к школе-студии МХАТ человеком.

"Не только талантливый артист, но и одаренная многими талантами личность. Артистов хороших много, личностей — значительно меньше… Как много он помогал тем, кто в этом нуждался! Он любил людей, они ему были интересны", - сказала актриса.

Звезда театра и кино Александра Урсуляк отреагировала на уход Игоря Яковлевича очень эмоционально и призналась, что не может подобрать слова, чтобы описать свое психологическое состояние.

"Любимый наш… Самый веселый и добрый волшебник… Нет слов, как же так?"- написала актриса в соцсетях.

Для Полины Гагариной эта новость стала особенно болезненной. Певица окончила Школу-студию МХАТ, и уход мастера она восприняла как личное горе.

По словам Полины, у Игоря Золотовицкого было невероятное чувство юмора и доброе сердце. Он воспитал плеяду больших актеров.