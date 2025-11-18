Вдова Владимира Левкина сделала признание о его старшей дочери: "Мы ее пустим"

Вдова Владимира Левкина Марина с дочкой Никой. Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press

Вдова Левкина заявила, что ее дом открыт для старшей дочери покойного мужа

Вдова экс-солиста группы 'На-На' Владимира Левкина Марина заговорила о его наследстве. Она призналась, что готова поделиться всем с его старшей дочерью. Двери ее дома всегда открыты для Виктории.

Что сказала вдова Левкина о наследстве?

Марина Левкина рассказала, каким образом распорядилась наследством покойного мужа. Вдова музыканта заявила, что у нее с дочкой Никой остался дом. И его двери открыты для старшей наследницы Левкина, 32-летней Виктории.

"Если старшая дочь скажет, что хочет переехать, то мы ее пустим. Это по праву ее дом", — сказала Марина Левкина.

Она добавила, что у них очень дружная семья. Никто никогда ни с кем не ссорился и не чинил разборок. По заверениям Марины, делить родным Владимира Левкина нечего.

Владимир Левкин со старшей дочкой Викторией. Фото: соцсети Виктории Левкиной

Отношения дочери Левкина с мачехой Мариной

Вдова Владимира Левкина и старшая дочь певца от первого брака отлично ладят между собой. Добрая и бесконфликтная Марина сумела расположить к себе близких любимого мужчины.

Когда Марину хейтили в Сети за ненадлежащий вид и поведение на прощании с Владимиром Левкиным, старшая дочь музыканта первой заступилась за мачеху. Она заявила, что Марина проживает свое горе как может.

Памятник Левкину

17 ноября исполнился год с того дня, как не стало Владимира Левкина. В канун скорбной даты на его могиле родные установили памятник. Рассказывая о монументе, старшая дочь певца отметила, что он получился очень достойным и красивым.

Владимир Левкин скончался от последствий онкологического заболевания. Ему было 57 лет.

По материалам 'Абзаца'

