Вдова Владимира Левкина сделала признание о его старшей дочери: "Мы ее пустим"

Вдова экс-солиста группы 'На-На' Владимира Левкина Марина заговорила о его наследстве. Она призналась, что готова поделиться всем с его старшей дочерью. Двери ее дома всегда открыты для Виктории.
Что сказала вдова Левкина о наследстве?
Марина Левкина рассказала, каким образом распорядилась наследством покойного мужа. Вдова музыканта заявила, что у нее с дочкой Никой остался дом. И его двери открыты для старшей наследницы Левкина, 32-летней Виктории.
"Если старшая дочь скажет, что хочет переехать, то мы ее пустим. Это по праву ее дом", — сказала Марина Левкина.
Она добавила, что у них очень дружная семья. Никто никогда ни с кем не ссорился и не чинил разборок. По заверениям Марины, делить родным Владимира Левкина нечего.
Владимир Левкин со старшей дочкой Викторией. Фото: соцсети Виктории Левкиной
Отношения дочери Левкина с мачехой Мариной
Вдова Владимира Левкина и старшая дочь певца от первого брака отлично ладят между собой. Добрая и бесконфликтная Марина сумела расположить к себе близких любимого мужчины.
Когда Марину хейтили в Сети за ненадлежащий вид и поведение на прощании с Владимиром Левкиным, старшая дочь музыканта первой заступилась за мачеху. Она заявила, что Марина проживает свое горе как может.
Памятник Левкину
17 ноября исполнился год с того дня, как не стало Владимира Левкина. В канун скорбной даты на его могиле родные установили памятник. Рассказывая о монументе, старшая дочь певца отметила, что он получился очень достойным и красивым.
Владимир Левкин скончался от последствий онкологического заболевания. Ему было 57 лет.
