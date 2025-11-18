Вдова Владимира Левкина сделала признание о его старшей дочери: "Мы ее пустим"

Вдова экс-солиста группы 'На-На' Владимира Левкина Марина заговорила о его наследстве. Она призналась, что готова поделиться всем с его старшей дочерью. Двери ее дома всегда открыты для Виктории.

Что сказала вдова Левкина о наследстве?

Марина Левкина рассказала, каким образом распорядилась наследством покойного мужа. Вдова музыканта заявила, что у нее с дочкой Никой остался дом. И его двери открыты для старшей наследницы Левкина, 32-летней Виктории.

"Если старшая дочь скажет, что хочет переехать, то мы ее пустим. Это по праву ее дом", — сказала Марина Левкина.

Она добавила, что у них очень дружная семья. Никто никогда ни с кем не ссорился и не чинил разборок. По заверениям Марины, делить родным Владимира Левкина нечего.