Старшая дочь Левкина высказалась о памятнике ему: "Получилось очень достойно и красиво"

В годовщину кончины экс-солиста группы 'На-На' Владимира Левкина на его могиле на Троекуровском кладбище был установлен памятник. Монумент оформлен в виде сцены, на нем есть портрет музыканта, микрофон и гитара. Что думает о монументе старшая дочь Владимира Левкина, Виктория?

Кто помог создавать памятник Левкину?

Дочь Владимира Левкина рассказала, что памятник ее покойному отцу создавался при активном участии поклонников музыканта. Семья Левкина строго относилась к малейшим деталям, все согласовывала. Хотелось создать нечто очень красивое и достойное памяти певца.

"Хотелось, чтобы было не вычурно, чтобы понравилось всем членам семьи. На мой взгляд, действительно получилось очень достойно и красиво", — поделилась Виктория.

Она поделилась, что все время на связи были фанаты ее отца. Поклонники очень поддерживали семью Левкина на протяжении всего года после его ухода из жизни.

"Поклонники — это наша мощная опора, они приходили на могилу весь год и сегодня здесь тоже много тех, кто неравнодушен к его творчеству. Думаю, папе было бы очень приятно", — добавила старшая дочь Левкина.

Когда не стало Владимира Левкина?

Владимир Левкин ушел из жизни 17 ноября 2024 года. Ему было 57 лет. Причиной преждевременной кончины Левкина стало онкологической заболевание, с которым он боролся много лет.

32-летняя Виктория — дочь Левкина от первого брака. От второго брака с женой Марусей у Левкина осталась дочь Ника. Она делает первые шаги на сцене, Ника неплохо поет.

Вика дружна со второй женой своего покойного папы. Она заступалась за Марусю, когда ту хейтили в Сети за поведение на прощании с Левкиным. Многим казалось, что Маруся неправильно оделась и неубедительно скорбела.

Виктория тогда заявляла, что вдова ее отца проживает свое горе так, как может. После прощания с мужем Маруся Левкина пришла на НТВ и рассказала о последних часах его жизни. Она призналась, что все случилось за сутки.

